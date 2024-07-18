Saving Account पर मिलेगा 7.75 फ़ीसद से ज़्यादा ब्याज़, जानिए कैसे?

ज़्यादातर लोग बैंक के सेविंग अकाउंट में अपना पैसा जमा करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फिक्स्ड डिपोजिट (FD) में पैसा जमा करने पे वो अपनी मैच्युरिटी पे निकलेगा और पहले निकालने पर जुर्माना लग सकता है इसी कारण से सेविंग अकाउंट को लोगो में ज़्यादा पसंद किया जाता है।

क्या है Saving Account?

सेविंग अकाउंट या बचत खाता जिसमें अधिकतर लोग अपनी कमाई को बैंक में रखते हैं और इस खाते में अपने पैसे रखने का मतलब सिर्फ़ इतना होता है कि ज़रूरत के वक्त पैसे निकाल सकें क्योंकि लोगों को लगता है कि फिक्स्ड डिपोजिट में से पैसे एक निश्चित समय पर ही निकाल सकते हैं और यदि समय से पहले इससे पैसे निकाले तो जुर्माना लग सकता है। यही कारण है कि लोगों को बचत खाते में पैसे जमा कर के सिर्फ़ 3 से 3.5 फीसदी का ही ब्याज मिल रहा है जबकि एक उपाय ऐसा है जिससे बचते खाते में पैसे जमा कर के 7.75 फीसदी और उससे ज़्यादा तक का ब्याज पा सकते हैं और जब मर्ज़ी उस पैसे को बिना पेनल्टी या हर्जाने के निकाल सकते हैं।

उठायें Auto-Sweep सुविधा का लाभ :

ऑटो स्वीप सुविधा के तहत आप अपने सेविंग अकाउंट से भी अच्छा ब्याज उठा सकते हैं। बता दें कि स्वीप-इन एफ़डी सुविधा एक ऑटो स्वीप सर्विस होती है। इस स्वीप-इन एफडी सुविधा में बैंक खाते के एक्स्ट्रा पैसों को एफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सब सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि ये एक्स्ट्रा पैसे कैसे तय किए जाएँगे? तो बता दें कि इसके लिए एक थ्रेसहोल्ड लिमिट को सेट करना होगा। इसमें जितने पैसों की लिमिट सेट करेंगे उससे अधिक धनराशि को एक्स्ट्रा पैसे मान कर उसे एफ़डी में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे। ये प्रक्रिया ऑटोमैटिक ही हो जाएगी। इसमें दो लाभ हैं पहला ये कि एफडी के ही बराबर ब्याज मिलता है दूसरा ये कि इमरजेंसी में भी अपने पैसे निकाले जा सकते हैं वो भी बिना पेनल्टी के।

Auto Sweep की सुविधा कैसे करें चालू? :

ऑटो स्वीप की सुविधा ऑनलाइन माध्यम से चालू कर सकते हैं। हम भारत की प्रसिद्ध बैंक भारतीय स्टेट बैंक में ऑटो स्वीप की सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया साँझा कर रहे हैं:

स्टेप 1 : SBI के ऑनलाइन पोर्टल पर जा कर यूजरनेम और पासवर्ड डाल कर आगे बढ़ते हुए कैप्चा कोड और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ OTP डालें।

स्टेप 2 : नये पेज खुलने के बाद स्क्रीन के टॉप पर 'डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट' विकल्प पर क्लिक करने के बाद 'डिपॉजिट' का ऑप्शन चुनें।

स्टेप 3 : उसके बाद ‘ऑटो स्वीप फैसिलिटी’ का विकल्प चुनें।

स्टेप 4 : फिर नई स्क्रीन पर अकाउंट नंबर और एड्रेस के साथ अन्य बैंक खाते की जानकारी दिखेगी उसके बाद ‘कंटिन्यू' पर क्लिक करें।

स्टेप 5 : रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हाई-सिक्योरिटी पासवर्ड आयेगा जिसे दिये गये बॉक्स में भरें और 'कंफर्म' बटन पर क्लिक करें।

Step 6: स्क्रीन पर एक इंटरफेस दिखेगा। स्वीप साइकिल (मंथली या वीकली), स्टार्ट डेट, थ्रेशोल्ड अमाउंट और रिजल्टेंट बैलेंस सहित ऑटो स्वीप डिटेल दर्ज करने होंगे।

अपने ध्यान में ये बात अवश्य रखें कि जब बचत खाते या सेविंग अकाउंट का पैसा थ्रेशोल्ड अमाउंट की लिमिट तक जब पहुँच जाएगा तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी काम करना शुरू कर देगी। रिजल्टेंट अमाउंट उस राशि को कहते हैं जो बचत खाते में होती है।

किस बैंक में कितना है SweepIn FD पर ब्याज?

SBI BANK : 4.75%-6.50%

HDFC BANK : 4.50%-7.25%

ICICI BANK : 4.50%-6.90%

CANARA BANK : 5.50%-6.70%

BANK OF BARODA : 5.50%-6.50%

PUNJAB NATIONAL BANK : 4.50%-6.50%

INDIAN BANK : 3-50%-6.10%

YES BANK : 4.75%-7.00%

AXIS BANK : 5.75%-7.00%

नोट: इस में सीनियर सिटीजन को 50 बेसिस प्वॉइंट ब्याज और मिलता है जिससे दिए गए इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस प्वॉइंट और जोड़ दिये जायें तो अधिकतम ब्याज 7.75 फीसदी पहुँच जाएगा।