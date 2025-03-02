UPI Lite New Rule: सेट हुआ नया लिमिट, अब यूजर्स को मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI Lite के लिए नई लिमिट्स सेट किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन के अनुसार UPI Lite के हर ट्रांजैक्शन की लिमिट 1000 रुपये कर दी गई है। अब यूपीआई लाइट की कुल लिमिट 5000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, UPI Lite वॉलेट को ऑनलाइन मोड में ज्यादा सिक्योरिटी (AFA) के साथ रिचार्ज करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे यूजर्स पहले से ज्यादा सेफ तरीके से लेनदेन कर सकेंगे।

Auto Top-up फीचर से मिलेगी सहूलियत (UPI Lite Auto Top-up Feature)

नए अपडेट के तहत, UPI Lite Auto Top-up फीचर पेश किया गया है, जिससे बार-बार बैंक अकाउंट से UPI Lite वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

UPI Lite में यूजर्स को पहले एक लिमिट सेट करनी होगी। अगर UPI Lite वॉलेट का बैलेंस खत्म होगा, बैंक अकाउंट से अपने आप तयशुदा रकम (जैसे 1000 रुपये) वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे छोटे ट्रांजैक्शन और भी तेजी से और आसान तरीके से किए जा सकेगा। पहले UPI Lite की हर ट्रांजैक्शन लिमिट 500 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। कुल यूपीआई लाइट वॉलेट बैलेंस की लिमिट भी 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है।

नए नियम कब होंगे लागू? (UPI Lite New Rule)

27 फरवरी 2025 को जारी NPCI सर्कुलर के अनुसार, सभी बैंकों और सदस्यों को इन बदलावों को जल्द लागू करने का निर्देश दिया गया है। NPCI सर्कुलर के अनुसार बैंक उन UPI Lite अकाउंट्स की पहचान करेगा, जिनमें पिछले छह महीनों से कोई लेन-देन नहीं हुआ। इन Inactive अकाउंट्स में बची हुई राशि को बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। NPCI के अनुसार, सभी बैंकों को 30 जून 2025 तक यह बदलाव लागू करने होंगे। इन बदलावों से UPI Lite का इस्तेमाल और भी सुविधाजनक और सुरक्षित हो जाएगा, जिससे डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा मिलेगा।

UPI Lite क्या है? (What is UPI Lite? )

UPI Lite एक डिजिटल वॉलेट की तरह काम करता है, जिससे छोटे ट्रांजैक्शन तेजी से किए जा सकते हैं। UPI Lite के जरिये बिना पिन डाले पहले 500 रुपये तक का पेमेंट हो सकता है, जिसे अब 1000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM समेत 50 से ज्यादा UPI ऐप्स इसे सपोर्ट करते हैं।