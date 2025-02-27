WhatsApp पर जल्द मिलेगा UPI Lite पेमेंट फीचर, जानें पूरी डिटेल

WhatsApp यूजर्स के लिए जल्द ही एक नया UPI Lite पेमेंट फीचर पेश किया जा सकता है। Meta समय-समय पर अपने इस लोकप्रिय इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स जोड़ती रहती है। हाल ही में कंपनी ने Read Voice Message फीचर जारी किया था और अब UPI Lite और बिल पेमेंट फीचर लाने की तैयारी कर रही है।

advertisement

UPI Lite से क्या होगा फायदा?

UPI Lite फीचर छोटे पेमेंट को तेज, आसान और सिक्योर बनाने के लिए लाया गया है। यह UPI का एक लाइट वर्जन है, जिसमें रियल-टाइम बैंकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी मदद से यूजर्स बिना पिन डाले छोटे अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं, जिससे ट्रांजेक्शन पहले से ज्यादा फास्ट और सुविधाजनक होगा।

WhatsApp पर कैसे मिलेगा UPI Lite फीचर?

WhatsApp UPI Lite फीचर को हाल ही में Android Authority ने स्पॉट किया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर WhatsApp Beta v2.25.5.17 में देखा गया है, जो इस समय टेस्टिंग फेज में है। चूंकि यह बीटा वर्जन में है, इसलिए यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इसे स्टेबल वर्जन में कब तक रोलआउट किया जाएगा।

WhatsApp UPI Lite की खासियतें

इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना पिन डालें छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।

UPI Lite सर्वर बिजी होने के बावजूद काम करेगा और फेल होने की संभावना कम होगी।

यह फीचर सिर्फ प्राइमरी डिवाइस पर ही चलेगा और लिंक्ड डिवाइस पर काम नहीं करेगा।

इस नए अपडेट के बाद WhatsApp, Google Pay, PhonePe और Paytm जैसी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को टक्कर दे सकेगा।

WhatsApp पर पहले से है UPI पेमेंट फीचर

गौरतलब है कि WhatsApp पर पहले से ही UPI पेमेंट सिस्टम मौजूद है, जिससे यूजर्स सीधा बैंक-टू-बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, अभी WhatsApp उन ऐप्स की लिस्ट में नहीं आता जो UPI Lite सपोर्ट करते हैं, लेकिन जल्द ही इसे जोड़ने की प्लानिंग है। WhatsApp का नया UPI Lite फीचर छोटे ट्रांजेक्शन को तेजी से पूरा करने और बिना पिन डाले पेमेंट करने की सुविधा देगा। इससे WhatsApp को डिजिटल पेमेंट सेक्टर में अन्य बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। फिलहाल, यह फीचर बीटा टेस्टिंग फेज में है, लेकिन जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।

UPI Lite क्या है और कब हुआ लॉन्च?

UPI Lite को पिछले साल लॉन्च किया गया था। यह छोटे लेन-देन को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें यूजर्स पहले से एक फिक्स अमाउंट लोड कर सकते हैं, जिससे रियल-टाइम बैंकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। इससे छोटी पेमेंट्स बिना ऑथेंटिकेशन के पूरी की जा सकती हैं, जिससे ट्रांजेक्शन प्रोसेस और तेज और सिक्योर हो जाता है।

