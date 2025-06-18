आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। सरकारी काम हो या फिर सिम कार्ड लेना हो, लगभग हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में आधार यूजर को समय-समय पर अपने आधार कार्ड को अपडेट रखना पड़ता है।

अगर आधार कार्ड में कोई जानकारी गलत होती है तो उससे आधार यूजर को नुकसान हो सकता है। अभी आधार यूजर को आधार अपडेट के लिए आधार केंद्र जाना पड़ता है। हालांकि, ऑनलाइन आधार अपडेट की सुविधा है। लेकिन, आधार अपडेट करने का प्रोसेस काफी लंबा है। ऐसे में खबर है कि आधार जारी करने वाली एजेंसी यानी UIDAI आधार अपडेट सिस्टम को बदलने की योजना बना रही है।

नए आधार अपडेट सिस्टम के आ जाने के बाद यूजर आसानी से मोबाइल के जरिये आधार अपडेट कर सकते हैं।

क्या है आधार का नया सिस्टम

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार अपडेट का नया सिस्टम तैयार कर रहा है। इस सिस्टम में एड्रेस के लिए अब कोई एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यह सिस्टम आधार यूजर के मैट्रिक सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट के डेटाबेस का इस्तेमाल करके एड्रेस अपडेट कर देगा।

इसे जहां एक तरफ एड्रेस अपडेट करना आसान हो जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ जाली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना भी कम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस डेटाबेस में बिजली बिल तक शामिल हो सकता है।

घर बैठे होगा अपडेट

UIDAI एक ऐप बना रहा है। यह ऐप फिंगरप्रिंट और आईरस भी कैप्चर करेगा। इसके अलावा इस आप के जरिये नाम बदलना, मोबाइल नंबर अपडेट करना या फिर डेट ऑफ बर्थ सही करना सब काम आसानी से हो जाएगा।

इसका मतलब है कि केवल एक ऐप से आधार यूजर के सभी काम आसानी से हो जाएंगे। अभी आधार देने के लिए हमें उसकी फोटोकॉपी देनी पड़ती है, लेकिन इस ऐप के जरिये QR कोड बेस्‍ड मोबाइल-टू-मोबाइल या ऐप-टू-ऐप आधार ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह कोई आधार का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।