Raksha Bandhan 2024: इस रक्षाबंधन पर बहनों को दें Stock से लेकर FD तक जैसे Financial Gifts!!

जल्द आने वाला है भाई-बहन का त्योहार रक्षाबंधन। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा धागा बाँधती हैं और भाई उन्हें तोहफ़े देते हैं। ये त्योहार सभी भाई-बहन के लिए बेहद ख़ास दिन होता है। जिस तरह बहनें घंटों की मेहनत के बाद अपने भाई के लिए राखी ढूँढती हैं उसी तरह भाई भी असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि अपनी बहनों को क्या उपहार दें तो इस समस्या को दूर करते हुए हम कुछ ऐसे तोहफ़े बताने जा रहे हैं जो वाक़ेयी कुछ हटकर हैं। भाई चॉकलेट्स और कपड़ों से लेकर स्मार्टफोन तक अलग-अलग उपहार देते हैं मगर इस साल Financial Gifts का चयन करके इस पुराने gift ideas को छोड़कर ऐसे गिफ़्टस दें जो आपकी बहन की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करते हों।

क्या दें गिफ्ट :

1 कैश या नक़द : अपनी बहन को कैश देना एक पुराना और अच्छा विकल्प है। कैश देने से बहन अपने हिसाब से और अपनी पसंद से उसे खर्च कर सकती है।

2 Investment Fund / निवेश निधि : अपनी बहन के नाम पर उसके लिए एक म्यूच्यूअल फण्ड या बचत खाते में योगदान करें क्योंकि ये उसे लंबे समय के लिए मदद दे सकता है।

3 Stocks / स्टॉक : रक्षा बंधन पर स्टॉक गिफ्ट करने से आपकी बहन को लंबे समय के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और साथ ही स्टॉक एक विचारशील और भविष्योन्मुखी तोहफ़ा लगेगा।

4 उपहार कार्ड या Giift Card : बहन के पसंदीदा स्टोर या ऑनलाइन रिटेलर के गिफ्ट कार्ड से बहन अपनी पसंद का सामान ख़रीद सकती है।

5 Gold/Silver Coins या सोने और चाँदी के सिक्के : ये तोहफ़ा प्रैक्टिकल और क़ीमती दोनों ही है साथ ही कई सालों से सोने और चाँदी की अपनी अलग ही अहमियत चली आ रही है।

6 Systematic Investment Plans या व्यवस्थित निवेश योजनाएं : SIPs म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश के लिए एक अच्छा और अनुशासित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो इसे राखी के लिए एक शानदार गिफ्ट बनाते हैं।

7 Fixed Deposits या फिक्स्ड डिपाजिट : FDs में निवेश करने से लंबे समय के लिए फ़ायदा मिलता है क्योंकि FD पर मिलता है निश्चित रिटर्न जो आपकी बहन का भविष्य बनाने में मदद कर सकता है साथ ही ये बहन को बचत करने पर भी बढ़ावा देगा।