Quant Mutual Fund ने HDFC Bank में अपनी हिस्सेदारी घटाई, नया स्टॉक जोड़ा

क्वांट म्यूचुअल फंड (Quant Mutual Fund ) अपने फंड से HDFC बैंक में बिकवाली कर दी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, HDFC Bank, जो जून के अंत तक क्वांट Mutual Fund की अब शीर्ष 10 होल्डिंग्स से बाहर कर दिया गया है।

क्वांट म्यूचुअल फंड (Quant Mutual Fund ) अपने फंड से HDFC बैंक में बिकवाली

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अगस्त तक, फंड हाउस ने अपने स्मॉल कैप फंड के लिए HFCL, Reliance और Jio Financial में निवेश किया, जबकि अपने Active Funds के लिए, क्वांट एमएफ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, अरबिंदो फार्मा और आईटीसी में निवेश किया है। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर ग्रोथ के लिए फंड हाउस रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पावर और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड को एड किया है। मिडकैप फंड के लिए इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज, अरबिंदो फार्मा और कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया में निवेश किया है।

जुलाई में क्वांट म्यूचुअल फंड ने आईटीसी में हिस्सेदारी खरीदी और एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम

क्वांट एमएफ पिछले कुछ महीनों से आईटीसी को तरजीह दे रहा था। जुलाई में क्वांट म्यूचुअल फंड ने आईटीसी में हिस्सेदारी खरीदी और एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम की। फंड ने आईटीसी में 3,669 करोड़ रुपये मूल्य के 7.41 करोड़ शेयर खरीदे। क्वांट एमएफ ने जुलाई महीने में एचडीएफसी बैंक में 4,763 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेची, जो 2.95 करोड़ शेयरों के बराबर है। नतीजतन, एचडीएफसी बैंक में फंड का निवेश अब 2,800 करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछले महीने के 7,871 करोड़ रुपये से काफी कम है।

ग्रोथ ने एचडीएफसी बैंक में अपनी पूरी स्थिति को समाप्त

इसे अलग-अलग योजनाओं में विभाजित करने पर, क्वांट स्मॉलकैप फंड - ग्रोथ ने एचडीएफसी बैंक में अपनी पूरी स्थिति को समाप्त कर दिया, जिसकी कीमत 1602 करोड़ रुपये थी। इसके बाद क्वांट मिड कैप फंड - ग्रोथ ने 779 करोड़ रुपये, क्वांट लार्ज एंड मिडकैप फंड - ग्रोथ ने 322 करोड़ रुपये और क्वांट क्वांटमेंटल फंड - ग्रोथ ने 254 करोड़ रुपये का निवेश किया।

क्वांट का प्रदर्शन

हाल के महीनों में फंड हाउस के प्रदर्शन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो जून में सेबी द्वारा फंड हाउस के भीतर संभावित फ्रंट-रनिंग गतिविधियों की जांच शुरू करने के साथ मेल खाता है। नए अपडेट में, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में लगभग 0.89% की गिरावट देखी गई, जबकि क्वांट फोकस्ड फंड में लगभग 0.84% की कमी देखी गई। क्वांट म्यूचुअल फंड 27 निवेश फंडों का प्रबंधन करता है।