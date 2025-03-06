हो जाएं सावधान! इस महीने तक नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा PPF Account

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसहो जाएं सावधान! इस महीने तक नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा PPF Account

अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) है तो यह आर्टिकल आपके लिए है। अगर आपने 31 मार्च 2025 तक यह जरूरी काम नहीं निपाटाया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 6, 2025 12:08 IST

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इस जरिये रिटायरमेंट के बाद इनकम सोर्स जारी रहता है। पीपीएफ मैच्योर होने के बाद निवेशक को एकमुश्त राशि के साथ पेंशन (Pension) का लाभ भी मिलता है। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश करते हैं तो हम आपको एक बड़ा अपडेट देने वाले हैं। दरअसल, मार्च तक सभी पीपीएफधारक (PPF Holders) को जरूरी काम निपटाना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) फ्रीज हो जाएगा। अकाउंट फ्रीज (PPF Account Freeze) हो जाने के बाद अकाउंटहोल्डर्स को परेशानी हो सकती है।

जल्द निपटाएं ये काम

पीपीएफहोल्डर्स को वित्त वर्ष में एक बार निवेश करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पीपीएफ अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर आपने चालू वित्त वर्ष में पीपीएफ में निवेश किया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह केवल उन पीपीएफ होल्डर्स के लिए हैं, जिन्होंने इस पूरे कारोबारी साल में एक बार भी निवेश नहीं किया है। 

दोबारा अकाउंट कैसे होगा एक्टिवेट

अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए पेनल्टी चार्ज देना होता है। अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए यूजर को पीपीएफ में एक रिक्वेस्ट देना होगा। इसके साथ पेनल्टी और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी देना होगा। बता दें कि पीपीएफ में कम से कम 1,000 रुपये का निवेश करना होता है। वहीं, अकाउंट फ्रीज होने पर हर महीने 50 रुपये की पेनल्टी लगती है।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी होल्डर का अकाउंट तीन महीने तक फ्रीज है तो उसे 150 रुपये पेनल्टी और 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट मनी देनी होगी। इसके बाद ही पीपीएफ अकाउंट एक्टिवेट होगा। कई पीपीएफहोल्डर्स नहीं जानते हैं कि अकाउंट फ्रीज हो जाने पर उन्हें ब्याज नहीं मिलता है। वर्तमान में पीपीएफ में 7.1 फीसदी का ब्याज (PPF Interest Rate) मिलता है।
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 6, 2025