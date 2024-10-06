PPF निवेश से भी बन सकते हैं आप करोड़पति, पूरी कैलकुलेशन समझें

प्रमुख बातें

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर निर्धारित की जाती है, यानी इसे हर तीन महीने में संशोधित किया जा सकता है। वर्तमान में, अक्टूबर से दिसंबर 2024 तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1% निर्धारित की गई है।

2. पीपीएफ खाते पर ब्याज की गणना महीने के 5वें दिन से लेकर आखिरी दिन के बीच खाते में रखी गई न्यूनतम शेष राशि के आधार पर की जाती है। अर्जित ब्याज को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है।

3. पीपीएफ खातों का एक मुख्य लाभ यह है कि इसमें कर लाभ मिलता है। पीपीएफ खाते में जमा की गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र है, और अर्जित ब्याज भी धारा 10 के तहत आयकर से मुक्त है।

4. पीपीएफ खाता, पहले वर्ष को छोड़कर, खुलने की तिथि से 15 वर्ष में परिपक्व होता है।

5. जब खाता परिपक्व हो जाता है, तो खाताधारक तीन विकल्पों में से चुन सकते हैं: 1) खाता बंद करें और समापन फॉर्म और पासबुक जमा करके सभी धनराशि निकाल लें; 2) अतिरिक्त जमा किए बिना खाते को खुला रखें, ब्याज अर्जित करना जारी रखें, और एक वार्षिक निकासी करें या किसी भी समय निकासी करें; या 3) परिपक्वता के एक वर्ष के भीतर विस्तार फॉर्म जमा करके हर पांच साल में नवीनीकरण की क्षमता के साथ खाते को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दें।

1. 1.5 लाख रुपये का निवेश (अधिकतम सीमा)

पीपीएफ योजना में निवेश करने से लंबी अवधि में काफी रिटर्न मिलने की संभावना है। 7.1% की मौजूदा ब्याज दर पर एक ही किस्त में 1.5 लाख रुपये की अधिकतम स्वीकार्य राशि का निवेश करके, आप 15 साल बाद कुल 40,68,209 रुपये जमा करने की उम्मीद कर सकते हैं। इस कुल राशि में 15 साल की अवधि में आपका 22,50,000 रुपये का शुरुआती निवेश और 18,18,209 रुपये का अर्जित ब्याज शामिल है।

2. निवेश विविधताएँ:

2000 रुपये प्रति माह का निवेश

वार्षिक निवेश: 24,000 रुपये

15 वर्षों में कुल निवेश: 3,60,000 रुपये

अर्जित ब्याज: 2,90,913 रुपये

परिपक्वता राशि: 6,50,913 रुपये

3000 रुपये प्रति माह का निवेश

वार्षिक निवेश: 36,000 रुपये

15 वर्षों में कुल निवेश: 5,40,000 रुपये

अर्जित ब्याज: 4,36,370 रुपये

परिपक्वता राशि: 9,76,370 रुपये

निवेश राशि: 4,000 रुपये प्रति माह

वार्षिक निवेश: 48,000 रुपये

15 वर्षों में कुल निवेश: 7,20,000 रुपये

अर्जित ब्याज: 5,81,827 रुपये

परिपक्वता राशि: 13,01,827 रुपये

मासिक निवेश के साथ पीपीएफ कोष:

निवेश राशि: 5,000 रुपये प्रति माह

वार्षिक निवेश: 60,000 रुपये

15 वर्षों में कुल निवेश: 9,00,000 रुपये

अर्जित ब्याज: 7,27,284 रुपये

परिपक्वता राशि: 16,27,284 रुपये

करोड़पति फार्मूला:

अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते में 15 साल तक निवेश करने के बाद, आपके पास खाते को 5 साल के अतिरिक्त ब्लॉक के लिए बढ़ाने का अवसर है। यदि आप इस विकल्प का दो बार लाभ उठाते हैं, यानी कुल 25 साल के लिए PPF में निवेश करते हैं, तो इस अवधि के अंत में अंतिम राशि 1,03,08,014.97/- रुपये होगी, जो 1 करोड़ रुपये के टारगेट को पार कर जाएगी।

यदि आप अपने पीपीएफ खाते की अवधि को 5 साल और बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो कुल निवेश अवधि 30 साल हो जाएगी, और संचित राशि 1,54,50,910.59 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मूल्य में आपकी ओर से 45 लाख रुपये का कुल निवेश और 1,09,50,911 रुपये का ब्याज भुगतान शामिल है।