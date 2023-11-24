Personal Finance: 20,000 की SIP से क्या मुझे मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम

मैं 29 साल का हूं और एक नया निवेशक हूं। मैं 20,000 रुपये का मासिक एसआईपी शुरू करना चाहता हूं। मुझे इसे किस प्रकार करना चाहिए? मैं 29 साल का हूं और एक नया निवेशक हूं। मैं 20,000 रुपये का मासिक एसआईपी शुरू करना चाहता हूं। मैं उच्च जोखिम लेने को तैयार हूं क्योंकि मेरी कमाई का लंबा चरण आगे है और मेरी सेवानिवृत्ति बहुत दूर है। चूंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है इसलिए मेरा लक्ष्य धन सृजन करना है। मेरा समय क्षितिज 25 वर्ष है। कृपया प्रत्येक फंड के लिए राशि के साथ मेरा एसआईपी शुरू करने के लिए एक उपयुक्त फंड का सुझाव दें। यदि मैं बाद में अपनी एसआईपी राशि बढ़ाता हूं तो क्या मुझे एसआईपी चलाना बंद कर नया शुरू करना होगा या नई राशि के साथ नया एसआईपी शुरू करना होगा? मैं अब इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पुराने एसआईपी की राशि का क्या होगा? मैं कैसे स्थानांतरित कर सकता हूं? क्या मुझे नए सिप या किसी अन्य तरीके से एकमुश्त राशि के रूप में भुनाना और पुनर्निवेश करना होगा? क्या मैं एक फंड हाउस से दूसरे फंड हाउस में फंड ट्रांसफर कर सकता हूं? यदि मैं अपनी एसआईपी राशि को 2 साल के बाद रोक दूं और पोर्टल पर रद्द न करूं तो क्या होगा?

निवेश और कर विशेषज्ञ बलवंत जैन का जवाब

यद्यपि आप उच्च जोखिम ले सकते हैं और 25 वर्षों का लंबा कार्यकाल ले सकते हैं और स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप एक नए निवेशक हैं, मेरा सुझाव है कि आप अपने निवेश को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करें। मेरा सुझाव है कि आप रुपये की राशि को विभाजित करें। चार योजनाओं में 20,000 रुपये और निम्नलिखित योजनाओं में प्रत्येक में 5,000 रुपये का सिप शुरू करें।

यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड

पराग पारेख फ्लेक्सीकैप फंड

क्वांट मिडकैप फंड और

निप्पॉन स्मॉल कैप फंड

अगर आप बाद में एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मौजूदा एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ फंड हाउस हैं जो आपको अपनी एसआईपी राशि को सालाना वांछित राशि तक बढ़ाने का विकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन चूंकि आप प्रारंभिक चरण में ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप अतिरिक्त राशि का एक नया एसआईपी शुरू कर सकते हैं और मौजूदा को जारी रख सकते हैं। एसआईपी. या वैकल्पिक रूप से आप पुराने एसआईपी को बंद कर सकते हैं और उसी फोलियो नंबर में बढ़ी हुई राशि का नया एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप मौजूदा फोलियो में नया एसआईपी शुरू करेंगे तो आपको पुरानी यूनिटों को भुनाने की जरूरत नहीं होगी। पुराने एसआईपी के संबंध में इकाइयां नए/अतिरिक्त एसआईपी के लिए निवेश के साथ उसी फोलियो में रहेंगी। इसलिए आपको मौजूदा एसआईपी के तहत जमा हुई रकम से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप एक ही फोलियो के तहत नया/अतिरिक्त एसआईपी शुरू करें और कोई नया फोलियो न खोलें। आप किसी फंड हाउस की स्कीम में अपने मौजूदा निवेश को उसी फंड हाउस की दूसरी स्कीम में स्विच कर सकते हैं लेकिन आप बैंक खाते के माध्यम से पैसा भेजे बिना एक फंड हाउस में अपने निवेश को सीधे दूसरे फंड हाउस में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। एक फंड हाउस से दूसरे फंड हाउस में फंड ट्रांसफर करने के लिए, आपको पहले मौजूदा निवेश को भुनाना होगा और मोचन आय आपके बैंक खाते में जमा होने के बाद नए फंड हाउस में नया निवेश करना होगा।

यदि आप दो साल के बाद अपना एसआईपी बंद कर देते हैं और आप अपना एसआईपी भौतिक अनुरोध सबमिट करके या ऑनलाइन अनुरोध करके रद्द नहीं करते हैं, तो एसआईपी आमतौर पर तीन बार वापस आने के बाद एसआईपी स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है। कृपया ध्यान दें कि हालांकि फंड हाउस आपके एसआईपी की वापसी के लिए आपको दंडित नहीं कर सकता है, लेकिन आपका बैंक आपसे लौटाए गए एसआईपी जनादेश के लिए शुल्क लेगा। इसलिए, आपके हित में बेहतर होगा कि आप सक्रिय रूप से एसआईपी रद्द कर दें ताकि बैंक शुल्क से बचा जा सके।

(निवेश विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अपने निवेश संबंधी प्रश्न हमें Askmoneytoday@intoday.com पर ईमेल करें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे विशेषज्ञों के पैनल से प्राप्त करेंगे।)