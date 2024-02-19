Personal Finance: मैं 45 साल का हूं और 5 साल के लिए 25 लाख रुपये निवेश करने की योजना बना रहा हूं, मुझे कहां निवेश करना चाहिए?

मेरी उम्र 45 साल है और मैं 5 साल तक के लिए निवेश करने की योजना बना रहा हूं। मेरे पास फिलहाल 25 लाख रुपये हैं।कृपया मुझे बताएं कि कहां निवेश करना है और मैं मासिक रूप से 1 लाख रुपये और निवेश करना चाहूंगा।

मयंक भटनागर, सह-संस्थापक और सीओओ, फिनएज ने क्या जवाब दिया, आइये पढ़ते हैं

advertisement

चूंकि आप 5 साल की मध्यावधि अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, इसलिए जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपके लक्ष्यों को समझना, जोखिम सहनशीलता और समग्र निवेश दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने की आवश्यकता शामिल होगी। 5 साल के क्षितिज वाले एक निवेशक के रूप में और 1 लाख रुपये के मासिक निवेश पर विचार करते हुए, संभावित रिटर्न और जोखिम के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

Also Read: इस सरकारी कंपनी का का स्टॉक सस्ता या महंगा? रिजल्ट्स के बाद निवेश करें?

यहां एक सुझाया गया निवेश दृष्टिकोण है:

• अलग-अलग निवेश: सुनिश्चित करें कि आप अगले 12 महीनों में लार्ज कैप फंड में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के माध्यम से एकमुश्त राशि (25 लाख) का निवेश करें। व्यवस्थित स्थानांतरण योजना या एसटीपी एक निवेश रणनीति है जिसमें एक निवेशक समय-समय पर एक पूर्व निर्धारित राशि को एक फंड से दूसरे फंड में स्थानांतरित करता है। व्यवस्थित हस्तांतरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य जोखिम का प्रबंधन करना और समय के साथ परिसंपत्तियों को पुनः आवंटित करके रिटर्न को अनुकूलित करना है। यह धीरे-धीरे नियमित अंतराल पर फंड को लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में या इसके विपरीत स्थानांतरित करके किया जाता है।

एक जोखिम शमन योजना बनाएं: चूंकि आप भी 1 लाख रुपये मासिक निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड के मिश्रण में एक व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) पर विचार करें। कुंजी यह होगी कि बहुत आक्रामक रिटर्न का पीछा न करें और लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड (40%), बैलेंस्ड फंड (40%) और फ्लेक्सी कैप फंड (20%) के मिश्रण में निवेश करें।

60 महीनों तक निवेशित रहें: बाज़ार की जानकारी को अपने निर्णय लेने में बाधा न बनने दें। सुनिश्चित करें कि आप अपना एसआईपी जारी रखें और निवेशित रहें। वास्तविक संपत्ति चक्रवृद्धि द्वारा बनाई जाती है और निवेशक को अपने निवेश अवधि के दौरान अपने व्यवहार का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है।