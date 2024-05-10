मैं 72 साल का एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। मैं 5-6 साल में 15-16% रिटर्न पाने के लिए म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा निवेश करना चाहता हूँ। कृपया सलाह दें कि मुझे किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। क्या मुझे एकमुश्त निवेश करना चाहिए या SIP में, कृपया विस्तार से बताएँ।

advertisement

पर्सनलसीएफओ.इन के सीईओ सुशील जैन का जवाब

हम इस बात की सराहना करते हैं कि आप अपने निवेश के लिए म्यूचुअल फंड को एक विकल्प के रूप में मानते हैं। यदि आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है तो बेहतर कर-कुशल रिटर्न पाने के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको अपनी जोखिम प्रोफाइलिंग करनी चाहिए और उसके आधार पर आपको अपना एसेट एलोकेशन करना चाहिए। अपने निवेश से बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न पाने के लिए एसेट एलोकेशन जरूरी है।

म्यूचुअल फंड फिक्स्ड डिपॉजिट

म्यूचुअल फंड फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न देता है। अपने समय क्षितिज और जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर आप निम्नलिखित में से एक या अधिक श्रेणियों के फंड चुन सकते हैं।

1) डेट हाइब्रिड फंड

2) इक्विटी हाइब्रिड फंड

3) डायवर्सिफाई इक्विटी फंड

रिटर्न की उम्मीद

जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में कोई निश्चित रिटर्न नहीं होता है, लेकिन यदि आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप डेट हाइब्रिड फंड में लगभग 8% - 10%, इक्विटी हाइब्रिड फंड में लगभग 10% - 12% और इक्विटी फंड में 12% - 15% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हाइब्रिड फंड जोखिम के दायरे में आते हैं, जो डेट और इक्विटी फंड के बीच में होते हैं। जबकि वे आम तौर पर डेट फंड की तुलना में अधिक रिटर्न देते हैं, वे अधिक जोखिम रखते हैं लेकिन इक्विटी फंड की तुलना में अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त, म्यूचुअल फंड में रिटर्न निर्धारित करने के लिए शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव (इक्विटी फंड के लिए) और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव (डेट फंड के लिए) पर निर्भर होने के कारण फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक जोखिम होता है। इक्विटी निवेश में उतरने से पहले दैनिक खर्चों और आपात स्थितियों के लिए फंड का एक हिस्सा आवंटित करना उचित है।

Read Also-New Retirement Fund 2024: लॉन्च हुआ नया रिटायरमेंट फंड, कैसे करें निवेश?

advertisement

सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP)

अगर आपके पास निवेश करने के लिए एकमुश्त रकम है तो आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) की जगह सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) अपनाना चाहिए। डेट हाइब्रिड फंड में निवेश करें और अपने जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर इक्विटी फंड या इक्विटी हाइब्रिड फंड में मासिक ट्रांसफर करने का निर्देश दें, इससे आपको बाजार में समय की जानकारी के बिना बेहतर रिटर्न मिलेगा। एसआईपी ऐसे निवेशक के लिए उपयुक्त है जिसके पास एकमुश्त राशि नहीं है, लेकिन निवेश के लिए नियमित प्रवाह है। यदि आपके पास आय का नियमित स्रोत है तो आप एसआईपी के माध्यम से इक्विटी हाइब्रिड या डायवर्सिफाई इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। उपरोक्त के अलावा आपको सभी फंडों में उचित नामांकन करना होगा और अपनी संपत्ति योजना के एक भाग के रूप में अपने सभी निवेशों के लिए वसीयत तैयार करनी होगी।

(निवेश विशेषज्ञों के विचार और निवेश सुझाव उनके अपने हैं, न कि बिजनेस टुडे बाजार के। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार या सेबी-पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श लें)