New Retirement Fund 2024: लॉन्च हुआ नया रिटायरमेंट फंड, कैसे करें निवेश?
रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर कुछ म्यूचुअल फंड योजनाएं बाजार में मौजूद हैं। ये रिटायरमेंट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम निवेशकों को उनके कामकाजी जीवन में फंड जुटाने और रिटायरमेंट पर उनके मनचाहे वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के साथ ही रिटायरमेंट के बाद जीवन का आनंद लेने में मदद करने के लिए बेहतर विकल्प हैं।
आज की तेजी से बढ़ रही दुनिया में, रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। महंगाई और अनचाहे भारी भरकम खर्चों के रेगुलर खतरे के साथ, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को टेंशन फ्री बनाने के लिए एक बेहतर वित्तीय योजना Financial Planning बनाना जरूरी है।
रिटायरमेंट
रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर कुछ म्यूचुअल फंड योजनाएं बाजार में मौजूद हैं। ये रिटायरमेंट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम निवेशकों को उनके कामकाजी जीवन में फंड जुटाने और रिटायरमेंट पर उनके मनचाहे वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के साथ ही रिटायरमेंट के बाद जीवन का आनंद लेने में मदद करने के लिए बेहतर विकल्प हैं |
scheme
Baroda BNP Paribas Mutual Fund ने इसी क्रम में अपनी नवीनतम पेशकश, बड़ौदा बीएनपी पारिबा रिटायरमेंट फंड की घोषणा की है।
ये स्कीम लंबी अवधि में निवेश के जरिए बड़ा फंड तैयार करने का इच्छा रखने वाले निवेशकों के लिए रिटायरमेंट योजना में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। यह ओपन-एंडेड रिटायरमेंट सॉल्यूशन-ओरिएंटेड स्कीम 5 साल की लॉक-इन अवधि या 58 साल में रिटायरमेंट की उम्र (जो भी पहले हो) के साथ आती है। रिटायरमेंट का स्पष्ट लक्ष्य और लॉक-इन अवधि होने से ये स्कीम निवेशकों को लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने और अपने रिटायरमेंट लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है।
SIP
इस योजना में निवेश एकमुश्त और SIP दोनों तरीकों से किया जा सकता है। निवेशक एसआईपी निवेश का विकल्प चुन सकते हैं जो उनकी उम्र और वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप हो। यह फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 8 मई, 2024 को खुला है और 22 मई, 2024 को बंद हो जाएगा. यह फंड क्रिसिल (CRISIL) हाइब्रिड 35+65 - एग्रेसिव इंडेक्स के विरुद्ध बेंचमार्क है।बड़ौदा बीएनपी पारिबा रिटायरमेंट फंड के इक्विटी हिस्से का प्रबंधन प्रतीश कृष्णन द्वारा किया जाएगा और डेट हिस्से का प्रबंधन मयंक प्रकाश द्वारा किया जाएगा।