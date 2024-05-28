LIC Results: चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 2% बढ़कर 13,763 करोड़ रुपये हुआ

बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलआईसी ने सोमवार को बताया कि मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 2%बढ़कर 13,763 करोड़ रुपये हो गया। निगम ने वेतन वृद्धि के लिए प्रावधान किया है। बीमाकर्ता ने एक साल पहले इसी तिमाही में 13,428 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था।

बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी LIC

LIC ने नियामकीय फाइलिंग में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में बीमाकर्ता की कुल आय बढ़कर 2,50,923 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,00,185 करोड़ रुपये थी। एलआईसी की प्रथम वर्ष के प्रीमियम से आय भी जनवरी-मार्च तिमाही में बढ़कर 13,810 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 12,811 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन अवधि में नवीनीकरण प्रीमियम से आय एक साल पहले के 76,009 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 77,368 करोड़ रुपये हो गई। मार्च 2024 को समाप्त पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान, बीमाकर्ता ने पिछले वित्त वर्ष में 36,397 करोड़ रुपये की तुलना में 40,676 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल प्रीमियम आय 4,75,070 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में यह 4,74,005 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 24 में व्यक्तिगत खंड में कुल 2,03,92,973 पॉलिसियां बेची गईं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 2,04,28,937 पॉलिसियां बेची गई थीं। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि बोर्ड ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन 2023-24 के लिए 6 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय

प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय (एफवाईपीआई) (IRDAI) द्वारा मापी गई बाजार हिस्सेदारी के संदर्भ में, एलआईसी भारतीय जीवन बीमा व्यवसाय में बाजार हिस्सेदारी के मामले में 58.87% की समग्र बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार में अग्रणी बनी हुई है। वित्तीय आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए, मोहंती ने कहा, "हमने अपने व्यक्तिगत व्यवसाय के भीतर गैर-बराबर व्यवसाय के अपने हिस्से को दोगुना से अधिक कर दिया है। अब हम श्रेणियों में अपने बाजार हिस्से को अधिकतम करने के लिए अपने रणनीतिक हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखते हैं। साथ ही, विभिन्न मापदंडों पर हमारा तीखा ध्यान जो सभी हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य बनाता है, जारी रहेगा, जैसा कि प्रदर्शित किया गया है।" उन्होंने कहा कि वितरण चैनल और डिजिटल परिवर्तन से संबंधित प्रमुख पहल चल रही हैं, उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान टॉपलाइन वृद्धि प्रक्षेपवक्र फिर से फोकस में होगा। नए उत्पाद लॉन्च और एजेंसी बल परिवर्तन परियोजना के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान टॉपलाइन में दोहरे अंक में वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 में नए व्यवसाय का मूल्य (वीएनबी) 9,583 करोड़ रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष में यह 9,156 करोड़ रुपये था, यानी 4.66% की वृद्धि दर्ज की गई।

VNB Margin

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध VNB Margin पिछले वर्ष के 16.20% की तुलना में 60 आधार अंक बढ़कर 16.80% हो गया। सॉल्वेंसी अनुपात 31 मार्च, 2023 को 1.87 के मुकाबले बढ़कर 1.98 हो गया। प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) पिछले वित्त वर्ष के अंत में 43,97,205 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च, 2024 तक बढ़कर 51,21,887 करोड़ रुपये हो गईं, यानी साल दर साल 16.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भाग लेने वाले पॉलिसी धारकों को आवंटित बोनस की राशि वित्त वर्ष 24 के लिए 52,955.87 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष के लिए यह 49,439.56 करोड़ रुपये थी।