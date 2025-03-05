ITR-1 और ITR-4 में कौन-सा Income Tax Return Form करें सेलेक्ट? जानें सही जानकारी

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते समय अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें ITR-1 (SAHAJ) या ITR-4 (SUGAM) फॉर्म भरना चाहिए। इन दोनों फॉर्म का इस्तेमाल अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स करते हैं। अगर आप भी आईटीआक फॉर्म को लेकर कन्फ्यूज हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन-सा आर्टिकल सही है।

ITR-1 (SAHAJ) फॉर्म कौन भर सकता है?

ITR-1 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी सालाना इनकम ₹50 लाख से कम है। इसके अलावा उनके इनकम सोर्स सैलरी (Salary), पेंशन (Pension), एक हाउस प्रॉपर्टी (Single House Property), और बैंक इंटरेस्ट (Bank Interest) है।

ITR-1 कौन नहीं भर सकता?

अगर आपकी इनकम ₹50 लाख से ज्यादा है तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं।



आपके पास एक प्रॉपर्टी से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तब भी यह फॉर्म नहीं भरा जा सकता है।



आपकी इनकम बिजनेस या कैपिटल गेन (Capital Gains) से आती है तो आपको ITR-1 नहीं भरना है।



जिन टैक्सपेयर्स के पास Unlisted Equity Shares होल्ड हैं वह भी यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं।

ITR-4 (SUGAM) फॉर्म कौन भर सकता है?

ITR-4 उन करदाता, HUFs और फर्म्स के लिए है, जिनकी कमाई बिजनेस, प्रोफेशनल इनकम से होती है। बता दें कि कई बिजनेस इनकम आयकर अधिनियम के सेक्शन 44AD या 44AE के तहत आती है। इसी तरह सेक्शन 44ADA के तहत आने वाले प्रोफेशनल इनकम वाले टैक्सपेयर को भी ITR-4 फॉर्म भरना होता है।

ITR-4 कौन नहीं भर सकता?

अगर आपकी इनकम विदेशी सोर्स (Foreign Income) से आती है तो आप SUGAM फॉर्म नहीं भर सकते।



कैपिटल गेन (Capital Gains) से होने वाले इनकम के लिए भी आईटीआर-4 नहीं भरा जाता है।

ITR-1 vs ITR-4: कौन सा फॉर्म आपके लिए सही?

अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अन्य सोर्स से आती है, तो ITR-1 (SAHAJ) आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है और धारा 44AD, 44AE या 44ADA के तहत आती है, तो ITR-4 (SUGAM) आपके लिए सही है। सही ITR फॉर्म चुनकर आप टैक्स से जुड़ी परेशानियों से बच सकते हैं और अपनी फाइलिंग को आसान बना सकते हैं।