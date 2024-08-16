scorecardresearch
Investment Tips: निवेश का सही मंत्र इस रिटायरमेंट प्लानिंग से बन जायेंगे करोड़पति!

हर व्यक्ति चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी आरामदायक और निश्चिंत हो। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आपके पास पर्याप्त धनराशि हो। बुढ़ापे में शरीर उतनी मेहनत करने लायक नहीं रहता, इसलिए समझदारी इसी में है कि अभी से रिटायरमेंट की योजना बनाई जाए।

Adarsh Garg
New Delhi,UPDATED: Aug 16, 2024 12:59 IST
रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा है जरुरी
रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा है जरुरी

हर व्यक्ति चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी आरामदायक और निश्चिंत हो। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आपके पास पर्याप्त धनराशि हो। बुढ़ापे में शरीर उतनी मेहनत करने लायक नहीं रहता, इसलिए समझदारी इसी में है कि अभी से रिटायरमेंट की योजना बनाई जाए। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना ही अधिक समय आपको निवेश के लिए मिलेगा और आपका रिटायरमेंट फंड उतना ही बड़ा हो सकता है।

10 प्रतिशत निवेश फॉर्मूला

रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश का एक साधारण और प्रभावी तरीका है "10 Percent for Retirement" फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अनुसार, अपनी पहली सैलरी से ही आप उसका 10% निवेश करना शुरू कर दें, चाहे आपकी सैलरी कम हो या ज्यादा। हर साल इस निवेश में 10% की वृद्धि करें। 

करोड़ों का मालिक बनने का रास्ता

यदि आप 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं और 60 साल तक हर साल 10% की वृद्धि करते रहते हैं, तो 35 साल में आप ₹97,56,877 का कुल निवेश कर लेंगे। 12% के औसत रिटर्न पर आपको ₹4,35,43,942 का ब्याज मिलेगा, जिससे आपकी कुल धनराशि ₹5,33,00,819 हो जाएगी। 

सही समय पर सही योजना बनाना

यदि आप यह निवेश 30 साल तक जारी रखते हैं, तो भी 12% रिटर्न के साथ आप ₹2,65,02,371 का फंड तैयार कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए सही समय पर सही योजना बनाना अनिवार्य है। "10 Percent for Retirement" फॉर्मूला एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। बस शुरुआत करें, धैर्य रखें, और निवेश को बढ़ाते रहें, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद भी आरामदायक और खुशहाल जीवन जी सकें।

Aug 16, 2024