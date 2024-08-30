मैं 28 साल का हूं। अच्छा पैसा बनाने के लिए कैसे इक्विटी और डेट फंड्स में निवेश कर सकता हूं?

Refolio Investments and Germinate Investor Services के CEO और फाउंडर Santosh Joseph ने जवाब दिया है।

28 साल की उम्र में निवेश की शुरुआत करना एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए कम से कम 30 साल हैं। अगर आप 28 साल की उम्र में 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म निवेश योजना से शुरुआत करना अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में आपके पास बहुत कम या कोई देनदारी नहीं होगी। मैं लॉन्ग टर्म निवेश योजना से शुरुआत करने पर इसलिए ज़ोर देता हूँ, क्योंकि आपके पास कई सालों का कामकाजी करियर या फिर बिज़नेस करियर होता है और इसलिए ऐसी संपत्तियों में निवेश करने की आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जो अस्थिर होने की संभावना होती है, लेकिन अच्छा रिटर्न देती हैं। इसलिए, आप अपने लक्ष्यों के आधार पर इक्विटी और हाइब्रिड निवेशों के अच्छे कॉम्बो से शुरुआत कर सकते हैं। आप शायद किसी इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा सेफ्टी फंड बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। एक बार जब आप यह कर लें, तो हाइब्रिड सेगमेंट में इक्विटी और इक्विटी और डेट फंड में आक्रामक तरीके से निवेश करना शुरू करें।

advertisement

Also Read: Stocks in News: CSDL का शेयर धड़ाम क्यों हो रहा है?

फंड को कैसे करें डायवर्सिफाई?

अब आपकी उम्र और आपके जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर, मुझे लगता है कि आप इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा आवंटन करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जो शायद 50-60% या शायद आपकी प्रोफ़ाइल के आधार पर थोड़ा ज़्यादा हो। लेकिन स्पष्ट रूप से आप लंबी अवधि के लिए आक्रामक इक्विटी में निवेश करके सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं क्योंकि पारंपरिक रूप से इक्विटी आपको महंगाई को मात देने में मदद करती है। ये आपको लंबे वक्त के लिए पैसा बाने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर, निश्चित आय आपको स्थिरता और लिक्विडिटी देता है जिसकी आपको किसी भी अचानक से परेशानी को दूर करने में मदद कर सकती है। इसलिए, अगर आपके पास पहले से कोई सेफ्टी बास्केट नहीं है, तो एक तरफ से बचत करके शुरुआत करें।

दूसरी बात या तो एकमुश्त निवेश करके या एक अनुशासित महीने-दर-महीने SIP के जरिए से व्यवस्थित रूप से बचत शुरू करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करके अपने खर्च की योजना बनाएं जो आपके टारगेट को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और ध्यान रखें कि ये आपके रिटायरमेंट प्लान में भी आपकी मदद कर सकता है। तो सारांश ये है कि निवेश शुरू करने के लिए यह एक बढ़िया उम्र है, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है और इसलिए 28 वर्ष की उम्र लॉन्ग टर्म निवेश निर्णय लेने के लिए एक आदर्श उम्र है। इसके अलावा, आपको यह भी याद रखना होगा कि निवेश करना आपके वित्तीय लक्ष्यों और जरूरतों को पूरा करने के बारे में भी सुनिश्चित करता है। इसलिए, अपने निवेश की योजना न सिर्फ पैसे बचाने के लिए बल्कि अपने कुछ वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए भी बनाएं।

20 की उम्र में निवेश योजना

20 की उम्र में व्यक्ति महत्वाकांक्षी वित्तीय लक्ष्य रखते हैं, जिसमें 30 की उम्र तक 1 करोड़ रुपये की नेट वर्थ बनाना और 40 की उम्र तक जल्दी रिटायरमेंट का लक्ष्य रखना शामिल है। इन महत्वपूर्ण वित्तीय उद्देश्यों के लिए एक मजबूत वित्तीय खाके की जरूरत है।

advertisement

फंडामेंटल फाइनेंशियल शुरुआत

फंडामेंटल फाइनेंशियल शुरुआत करते हुए, 20 साल की उम्र में कुछ इस तरह के कदमों से अच्छी वेल्थ बन सकती है:

> एक इमरजेंसी फंडा बनाएं

> वेल्थ ऑब्जेक्टिव बनाएं, जैसे कि 30 की उम्र तक पहुंचने से पहले 1 करोड़ रुपये की बचत करना।

> एक रिटायरमेंट सेविंग टारगेट की शुरुआत करना, 60 वर्ष की उम्र तक 10 करोड़ रुपये तक का फंड इकट्ठा करना

इसके अलावा, इन प्राथमिक वित्तीय लक्ष्यों के साथ-साथ प्रॉपर्टी के मालिक, सालाना छुट्टियों से जुड़े खर्चे, बच्चों की शिक्षा लागत और भी कई खर्चों को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।