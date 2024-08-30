Stocks in News: CSDL का शेयर धड़ाम क्यों हो रहा है?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks in News: CSDL का शेयर धड़ाम क्यों हो रहा है?

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Aug 30, 2024 16:41 IST
CDSL
CDSL

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के शेयर 23 अगस्त के बाद से लगातार गिर रहे हैं।  लगातार चार सत्रों में गिरावट के साथ, गुरुवार तक शेयर में 9% की गिरावट आई। मौजूदा सत्र में, शेयर NSE पर 1431.40 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.81% बढ़कर 1443 रुपये पर कारोबार कर रहा था। ये शेयर BSE पर लिस्टिड नहीं है। 

advertisement

आनंद राठी के प्रबंधक जिगर एस पटेल को उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में यह शेयर 1350 रुपये से 1550 रुपये के दायरे में कारोबार करेगा।

पटेल ने कहा, "सपोर्ट 1400 रुपये और रेसिस्टेंस 1485 रुपये पर है और अगर ये स्टॉक 1485 रुपये के स्तर से ऊपर गया तो 1550 तक बढ़ सकता है। 

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहले 'होल्ड' के बजाय 'कम करें' रेटिंग दी थी, क्योंकि घरेलू ब्रोकरेज का मानना है कि पीक साइकिल मल्टीपल्स - स्टॉक एक साल के आगे के ईपीएस के 53 गुना पर कारोबार कर रहा है।  हालांकि, ब्रोकरेज ने शेयर पर अपना लक्ष्य मूल्य 1,118 रुपये से बढ़ाकर 1,320 रुपये कर दिया है।

23 अगस्त को CDSL के शेयर की कीमत 1:1 के अनुपात में एक्स-बोनस हो गई। स्टॉक के एक्स-बोनस होने के बाद, CDSL का शेयर NSE पर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 1664.40 रुपये पर पहुंच गया। CDSL बोर्ड ने इस साल जुलाई में अपने पहले बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Aug 30, 2024