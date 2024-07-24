How To earn Money From Google Pay: ऐसे कमा सकते है Google Pay से बंपर पैसा

Google Pay का इस्तेमाल आजकल बहुत आम हो गया है, क्योंकि यह मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर और कई दूसरी सर्विस देता है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते, Google Pay को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके कई सारी सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है।

अब आते हैं काम की बात पर की Google Pay से पैसे कैसे कमाए? Google Pay Aap को अपने दोस्तों के साथ रेफर करके आप ₹201 का कैशबैक कमा सकते हैं, जबकि आपके दोस्त को ₹21 का कैशबैक मिलेगा। अगर आप रोजाना 10 लोगों को रेफर करते हैं, तो आपको ₹2010 का कैशबैक मिलेगा। आप अपने रेफरल लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं।

Google Pay Aap को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। आपके पास पहले से गूगल पे है, तो सीधे लॉगिन करें। रेफरल लिंक पर क्लिक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके दोस्त आपके लिंक से ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और पहला UPI से ट्रांजैक्शन पूरा करते हैं, तो आपको ₹201 का कैशबैक मिलेगा और आपके दोस्त को ₹21 का कैशबैक मिलेगा।

Google Pay पर मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट या मनी ट्रांसफर के दौरान आपको प्रोमो कोड और कैशबैक मिल सकते हैं।

कैशबैक सीधे रुपए में मिलता है, प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके कई प्रोडक्ट्स पर छूट मिलती है।

गेम खेलकर कैसे पैसे कमाएं?

Google Pay पर गेम खेलने के बाद स्कोर के आधार पर रिवॉर्ड मिलते हैं। इस तरह आप Google Pay का इस्तेमाल करके केवल आसानी से पैसों की लेन-देन कर सकते हैं, बल्कि कई तरीकों से पैसे भी कमा सकते हैं।