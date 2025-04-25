Gold, Silver Price Today: अक्षय तृतीया से पहले सस्ते में सोना खरीदने का सुनहरा मौका! आज इतना गिरा गोल्ड का भाव
Gold Silver Rates Today : आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?
Gold Silver Rates Today : शुक्रवार 25 अप्रैल को भी सोने और चांदी के वायदा कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह 11:32 बजे तक 25 अप्रैल को सोने का 5 जून का वायदा कारोबार 0.81% गिरकर और 5 मई का चांदी का वायदा कोरोबार 0.27% गिरकर ट्रेड कर रहा है।
MCX पर सुबह 11:32 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 777 रुपये गिरकर 95135 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।
वहीं 5 मई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत इस वक्त तक 261 रुपये गिरकर 97250 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है।
खबर लिखे जानें तक MCX पर सोने की न्यूनतम कीमत 94981 रुपये और अधिकतम कीमत 96239 रुपये प्रति 10 ग्राम है वहीं चांती की न्यूनतम कीमत 97077 रुपये और अधिकमत कीमत 97631 रुपये प्रति किलोग्राम है।
ऐसे में अगर आप आज सस्ते दाम पर सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। चलिए जानते हैं आज आपके शहर में सोने और चांदी का ताजा भाव क्या है?
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की लेटेस्ट कीमत?
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,251 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,257 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,353 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,299 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,255 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,265 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,362 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,275 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।