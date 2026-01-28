scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsबजट 2026Budget 2026: बजट में ईवी सेक्टर को बड़ी उम्मीदें! चार्जिंग, टैक्स सहित सरकार से ये हैं खास मांगें

Budget 2026: बजट में ईवी सेक्टर को बड़ी उम्मीदें! चार्जिंग, टैक्स सहित सरकार से ये हैं खास मांगें

Union Budget 2026: रविवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 27 के लिए बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज ईवी सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने इस बजट से अपनी उम्मीदों को बताया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 28, 2026 13:07 IST

रविवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 27 के लिए बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज ईवी सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने इस बजट से अपनी उम्मीदों को बताया है।

ARC Electric के सीईओ और को-फाउंडर अभिनव कालिया का कहना है कि बजट 2026 से पहले भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर बड़े बदलाव के लिए तैयार है, जहां फोकस सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट या सीमित फ्लीट तक नहीं बल्कि बड़े स्तर पर कमर्शियल अपनाने पर होना चाहिए। उनका मानना है कि इलेक्ट्रिक कॉरपोरेट ट्रांसपोर्ट को तेजी से बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन व्यावहारिक, टार्गेटेड और मांग आधारित होना जरूरी है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

उन्होंने बजट 2026 से तीन अहम उम्मीदें जताईं। पहली, कमर्शियल और संस्थागत क्षेत्रों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर इंसेंटिव, जिससे कंपनियों को बड़े पैमाने पर ईवी फ्लीट अपनाने का भरोसा मिलेगा। दूसरी, इलेक्ट्रिक कॉरपोरेट वाहनों के लिए टैक्स लाभ, ब्याज सब्सिडी या तेज डिप्रिसिएशन जैसे वित्तीय समर्थन, ताकि डीजल-पेट्रोल फ्लीट से ईवी की ओर बदलाव आसान और किफायती बने। तीसरी, जीएसटी का सरलीकरण और बैटरी डिस्पोजल व सेकेंड-लाइफ री-यूज को लेकर साफ नियम, जिससे ऑपरेशनल जटिलता और लंबे समय की लागत कम हो सके।

अभिनव कालिया के मुताबिक, अगर बजट में लोकलाइजेशन और सप्लाई चेन सपोर्ट पर भी जोर दिया गया तो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेट मोबिलिटी ज्यादा भरोसेमंद और व्यवहारिक बन सकती है। एक संतुलित बजट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियों और वास्तविक उपयोग के अनुरूप इंसेंटिव दे, भारत को स्वच्छ शहरी परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ और लागत-कुशल बिजनेस ऑपरेशंस को भी बढ़ावा देगा।

थंडरप्लस के ईडी और सीईओ राजीव वाईएसआर का कहना है कि आने वाले बजट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ताकि रेंज एंग्जायटी और ईवी अपनाने में आ रही चुनौतियों को दूर किया जा सके, खासकर शहरों और हाईवे कॉरिडोर पर। उनके मुताबिक फास्ट और इंटरऑपरेबल चार्जर्स को बढ़ावा देना, रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले पब्लिक चार्जिंग हब्स को सपोर्ट करना और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए इंसेंटिव देना, चार्जिंग की उपलब्धता और भरोसे को मजबूत कर सकता है।

उन्होंने कहा कि साफ और स्पष्ट स्टैंडर्ड, ग्रिड की तैयारी और रेजिडेंशियल व कमर्शियल इलाकों में लास्ट-माइल चार्जिंग सुविधाएं ईवी को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ाने और बड़े स्तर पर इसके अपनाने की रफ्तार तेज करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 28, 2026