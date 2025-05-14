Gold, Silver Price Today: आज फिर सस्ता हुआ सोना! इतना गिरा भाव - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : बुधवार को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सोने और चांदी के वायदा कारोबार में भी गिरावट देखने को मिल रही है।

आज 12:13 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.27% या 251 रुपये गिरकर 93396 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था तो वहीं चांदी का 4 जुलाई 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.28% या 272 रुपये गिरकर 96495 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक सोने की रिटले कीमतों में आज कमी आई है। आज दोपहर 12:04 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9378 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8590 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: