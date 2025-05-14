scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: आज फिर सस्ता हुआ सोना! इतना गिरा भाव - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने और चांदी का वायदा कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। जानिए क्या है आज रिटेल कीमतें।

Gaurav Kumar
Delhi, May 14, 2025 13:38 IST

Gold Silver Rates Today : बुधवार को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सोने और चांदी के वायदा कारोबार में भी गिरावट देखने को मिल रही है।

आज 12:13 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.27% या 251 रुपये गिरकर 93396 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था तो वहीं चांदी का 4 जुलाई 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.28% या 272 रुपये गिरकर 96495 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था। 

IBJA Gold Rates

India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक सोने की रिटले कीमतों में आज कमी आई है। आज दोपहर 12:04 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9378 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8590 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,631 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,637 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,783 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,679 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,635 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,700 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,645 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,792 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत  96,655 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
Gaurav
May 14, 2025