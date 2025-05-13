Gold, Silver Price Today: MCX पर उछला तो रिटेल में टूटा सोने और चांदी का भाव; चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : सोमवार को रही गिरावट के बाद आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12:10 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.80% या 739 रुपये चढ़कर 93640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था तो वहीं चांदी का 4 जुलाई 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.67% या 1594 रुपये चढ़कर 96938 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक सोने की रिटले कीमतों में आज कमी आई है। आज दोपहर 12:03 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9394 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8605 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: