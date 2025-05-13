scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: MCX पर उछला तो रिटेल में टूटा सोने और चांदी का भाव; चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने और चांदी का वायदा कारोबार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है आज रिटेल कीमतें।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 13, 2025 12:27 IST

Gold Silver Rates Today : सोमवार को रही गिरावट के बाद आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12:10 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.80% या 739 रुपये चढ़कर 93640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था तो वहीं चांदी का 4 जुलाई 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.67% या 1594 रुपये चढ़कर 96938 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था। 

IBJA Gold Rates

India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक सोने की रिटले कीमतों में आज कमी आई है। आज दोपहर 12:03 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9394 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8605 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,891 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,897 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,043 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,939 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,895 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,700 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,905 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,052 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 96,915 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
