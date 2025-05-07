Gold, Silver Price Today: सोना टूटा तो चांदी चमकी! जानिए आपके शहर में आज क्या है गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : बुधवार 07 मई को सोने के वायदा कारोबार की कीमतों में गिरावट तो वहीं चांदी के वायदा कारोबार की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है।

दोपहर 12:26 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 353 रुपये गिरकर 97138 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं 4 जुलाई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 88 रुपये चढ़कर 96789 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।

India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक आज दोपहर 12:02 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9749 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8930 रुपये है।

क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?