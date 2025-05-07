scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसGold, Silver Price Today: सोना टूटा तो चांदी चमकी! जानिए आपके शहर में आज क्या है गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव?

Gold, Silver Price Today: सोना टूटा तो चांदी चमकी! जानिए आपके शहर में आज क्या है गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक आज दोपहर 12:02 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9749 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8930 रुपये है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 7, 2025 12:42 IST

Gold Silver Rates Today : बुधवार 07 मई को सोने के वायदा कारोबार की कीमतों में गिरावट तो वहीं चांदी के वायदा कारोबार की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। 

दोपहर 12:26 बजे तक  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 353 रुपये गिरकर 97138 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं 4 जुलाई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 88 रुपये चढ़कर 96789 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक आज दोपहर 12:02 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9749 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8930 रुपये है। 

क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,491 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,497 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,643 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,539 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,495 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,700 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,505 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,11,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,652 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,515 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 7, 2025