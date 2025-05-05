scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसमंथली सैलरी 40 हजार है, 25 साल की उम्र है - जानिए रिटायरमेंट तक कितना पैसा जमा हो जाएगा?

अगर आप जिंदगी भर नौकरी करते हैं और 60 की उम्र में रिटायर होते हैं तो आपके पीएफ अकाउंट में रिटायरमेंट के वक्त तक कितने रुपये जमा हो जाएंगे। चलिए जानते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 5, 2025 17:22 IST

PF Calculator: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों के पास उनका पीएफ ही सबसे बड़ा निवेश होता है। वर्तमान में सरकार पीएफ पर सालाना 8.25% का ब्याज देती है। अब सवाल उठता है कि अगर आप जिंदगी भर नौकरी करते हैं और 60 की उम्र में रिटायर होते हैं तो आपके पीएफ अकाउंट में रिटायरमेंट के वक्त तक कितने रुपये जमा हो जाएंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने आज SBI Securities के EPF कैलकुलेटर की मदद ली है। 

क्या होता है EPF?

ईपीएफ का मतलब है कर्मचारी भविष्य निधि, जो भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। यह एक अनिवार्य स्कीम है, जिसमें नियोक्ता (Employer) और कर्मचारी (Employee) दोनों कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा एक ऐसे फंड में जमा करते हैं, जिस पर ब्याज मिलता है। 

यह फंड रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ईपीएफ में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ अकाउंट में जाता है और इतना ही योगदान कंपनी भी देती है। 

रिटायरमेंट के वक्त तक कितना कॉर्पस होगा जमा?

अब मान लीजिए की साल 2025 में आपकी उम्र 25 साल है और आपकी सैलरी (बेसिक+DA)  मिलाकर 40,000 रुपये प्रति माह है। आपको 60 की उम्र में रिटायर होना है। 

आपकी बेसिर सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ में जाता है और इतना की योगदान कंपनी भी देती है। वहीं अब मान लेते हैं कि सालाना आपकी सैलरी 5% बढ़ती है तो इस हिसाब से रिटायरमेंट के वक्त तक आपके पास 4,01,07,172 रुपये यानी 4.01 करोड़ रुपये का कॉर्पस होगा। इस दौरान आपका योगदान पीएफ अकाउंट में 1,04,04,899 रुपये का होगा। 

SBI Securities EPF Calculator

पीएफ अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं - ऐसे करें पता

आप EPFO की वेबसाइट, Umang App, कॉल और SMS के जरिए आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। 

  • EPFO की वेबसाइट से बैलेंस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login पर जाना होगा।
     
  • इसके बाद आप अपना UAN नंबर डाले और पासवर्ड दर्ज करें। अगर आपके पास UAN नंबर नहीं है तो इसे आप अपने कंपनी से मांग सकते हैं। 
     
  • इसके बाद आप कैपचा चेक करें और अपना पीएफ बैलेंस चेक करें।

