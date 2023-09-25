FD Investment: क्या आप भी करते हैं FD में निवेश,कहीं आपको कम ब्याज तो नहीं मिल रहा?

कई लोग अपनी भविष्य सहित तमाम चीजों के लिए एक एक पाई जोड़ कही न कही निवेश करते है। निवेश की सही जानकारी ना होने के वजह से पैसे घाटे में भी चले जाते है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर अब लगभग खत्म होने वाला है। कुछ बैंकों ने तो इन दरों में कटौती करनी शुरू भी कर दिया है। लेकिन, अभी भी कई बैंक ऐसे हैं, जो सीनियर सिटीजन को एफडी पर 8% से ज्यादा दर से ब्याज दे रहे हैं। ये दरें 2 करोड़ रुपए से कम एफडी के लिए है।

DCB Bank Senior Citizen FD: सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक 8.35% की दर फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दे रहा है। ये ब्याज दर 25 महीने से लेकर 37 महीने की अवधि वाले एफडी के लिए है। हालांकि, 37 महीने की अवधि वाले एफडी के लिए ये बैंक 8.5% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है, जोकि फिलहाल एफडी स्कीम्स पर मिलने वाले सबसे ज्यादा ब्याज में से एक है।

IndusInd Bank Senior Citizen FD: बैंक 33 महीने से लेकर 39 महीने तक की अवधि में मैच्योर होने वाले एफडी पर 8% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। 19 महीने में और 24 महीने मैच्योर होने वाली एफडी पर ये बैंक 8.25% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। बैंक 33 महीने से लेकर 39 महीने तक की अवधि में मैच्योर होने वाले एफडी पर 8% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है

Yes Bank Senior Citizen FD: बैंक सीनियर सिटीज को एफडी पर 8% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। ये ब्याज दर 36 महीने से लेकर 60 महीनों की एफडी पर होगी। हालाकिं, 18 महीने से लेकर 24 महीने तक की एफडी पर ये बैंक 8.25% की दर से ब्याज ऑफर करता है।

Bandhan Bank Senior Citizen FD: बैंक सीनियर सिटीजन को 3 साल की एफडी पर 7.75% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। हालांकि, 500 दिन की एफडी पर ये बैंक सीनियर सिटीजन को 8.35% की दर पर ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

IDFC First Bank Senior Citizen FD: बैंक सीनियर सिटीजन को 751 दिन से लेकर 1,095 दिन की एफडी पर 7.75% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है।

निवेश करने वाले को यह भी ध्यान देना होका कि उनके सभी एफडी पर मिलने वाला ब्याज अगर 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो बैंक की ओर से टीडीएस भी काटा जा सकता है। टीडीएस की ये दर 10% तय है। लेकिन, पैन कार्ड नहीं जमा करने की सूरत में टीडीएस दर बढ़कर 20% पर पहुंच सकती है। हालांकि, बैंक की ओर काटे गए इस टीडीएस को इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किया जा सकता है।

