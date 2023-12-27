FD Investment: SBI ने FD पर बढ़ाया ब्याज, जानिए नई दरें
एसबीआई दिसंबर 2023 में टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाने वाला पांचवां बैंक बन गया। बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और डीसीबी बैंक ने भी इस महीने अपने टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा किया था।
अगर आप भी फिस्ड डिपॉजिट यानि FD में निवेश करते हैं तो आपके लिए SBI खुशखबरी लेकर आया है। नए साल के मौके पर भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी गुड न्यूज दी है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। SBI अपने ग्राहकों को जमकर रिटर्न ऑफर कर रहा है। यहां तक के वरिष्ठ नागरिकों को भी स्पेशन रिटर्न्स दिए जा रहे हैं। बैंक ने अलग-अलग FD के लिए अलग-अलग ब्याज दरें सेट की हैं। तो चलिए आपको रिवाइज्ड दरें यानि नई दरें बताते हैं। अगर 7 दिन से लेकर 45 दिन में मेच्योर होने वाली FD पर SBI ने ब्याज दरों में 0.50% का इजाफा किया है। अब इन जमाओं पर आपको 3.50% की ब्याज दर मिलेगी। वहीं, 46 दिनों से 179 दिनों वाली FD पर मिलने वाली ब्याज दर में बैंक की तरफ से 0.25% का इजाफा हुआ और इस अवधि वाली FD पर 4.75% का ब्याज मिलेगा।
SBI की FD के नए रेट -
180 से 210 दिन वाली FD पर 5.75%
211 दिन से एक साल से कम अवधि वाली FD पर 6%
1 साल से लेकर 2 साल से कम अवधि वाली FD पर 6.80%
2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि वाली FD पर 7.00%
3 साल से लेकर 5 साल से कम अवधि वाली FD पर 6.75%
5 साल से लेकर 10 साल की अवधि वाली FD पर ब्याज दर 6.50%
वहीं अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी ब्याज दरों की भी बात कर लेते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को इन डिपॉजिट पर 50 आधार अंक अतिरिक्त मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ताजा बढ़ोतरी के बाद SBI सात दिनों से लेकर दस साल में मेच्योर होने वाले डिपॉजिट पर 4 से 7.5% तक की दरें दे रहा है। इसके साथ, एसबीआई दिसंबर 2023 में टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाने वाला पांचवां बैंक बन गया। बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और डीसीबी बैंक ने भी इस महीने अपने टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा किया था।