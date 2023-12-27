BTTV Year Ender 2023: साल के 5 सबसे बड़े कारोबारी विवाद

BTTV Year Ender 2023: साल के 5 सबसे बड़े कारोबारी विवाद
साल 2023 में कारोबारी जगत में काफी हल-चल देखने को मिली। पारिवारिक विवाद से लेकर, स्कैम और फ्रॉड के आरोप लगने से लेकर पद के इस्तीफे तक काफी कुछ देखने की मिला। आज हम आपको साल 2023 में हुए 5 बड़े विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं।
1. Dabur पर घोटाले का आरोप: 138 साल पुरानी FMCG कंपनी Dabur India भी इस साल विवादों में रही। डाबर को बर्मन परिवार चलाता है। मामला है फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के अधिग्रहण को लेकर, जिसे लेकर विवाद दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। रेलिगेयर में बर्मन परिवार की 26.51% की हिस्सेदारी है और वो इकलौते सबसे बड़े शेयरहोल्डर हैं। बर्मन ऐलान कर चुके हैं कि वो रेलिगेयर में 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लेकर आएंगे, लेकिन रेलिगेयर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने बर्मन परिवार के खिलाफ SEBI, RBI में फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि बर्मन परिवार कंपनी के पूर्व प्रोमोटर्स मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह से मिलीभगत कर रहे हैं। बर्मन ने भी रेलिगयर में गवर्नेंस का मुद्दा उठाया है। बर्मन ने रेलिगेयर की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा के खिलाफ आरोप लगाया कि उन्होंने ओपन ऑफर की जानकारी मिलते ही कंपनी के शेयरों को बेच दिया, जिसकी वैल्यू करीब 150 करोड़ रुपये है। रेलिगेयर ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसी बीच खबर आई कि महादेव बेटिंग ऐप में कनेक्शन को लेकर एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें डाबर ग्रुप का नाम है। कंपनी ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया। कंपनी ने कहा कि ये सब रेलिगेयर में मेजोरिटी हिस्सेदारी लेने से रोकने के लिए किया जा रहा है।
2. Byju's का विवाद: Byju's का विवाद भी इस साल काफी सुर्खियों में रहा। एक समय पर कंपनी जिस तेज गति से आगे बढ़ रही थी, वही पर साल 2023 कंपनी के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुआ है। कंपनी के अधिकारियो के इस्तीफे से लेकर, कंपनी के ऊपर कर्ज का दबाव सभी की मार इस साल कंपनी ने झेली है। ED के छापों से लेकर वैल्युएशन में कटौती, रीपेमेंट को लेकर लेंडर्स के साथ कानूनी दांवपेंच, छंटनी का अंतहीन दौर, नतीजों में देरी और न जानें क्या क्या। बायजूस के अच्छे दिनों में इसकी वैल्युएशन 22 बिलियन डॉलर थी, जो अब घटकर इसकी आधी हो चुकी है। ED ने बायजू की पैरेंट कंपनी और फाउंडर बायूज रवींद्रन को FEMA नियमों के उल्लंघन के तहत 9300 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस भेजा है। एक अनुमान के मुताबिक बायजूस इस वित्त वर्ष में अबतक 3500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। कई बार कर्ज चुकाने में नाकाम रही बायूज ने लेंडर्स को 1.2 बिलियन डॉलर का रीपेमेंट प्लान सौंपा है, कंपनी ने कहा है कि वो इस कर्ज को 6 महीने में चुकाएगी। खबर है कि बायजू अपने US बेस्ड किड्स डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म Epic! Creations को 400 मिलियन डॉलर में जॉफर कैपिटल को बेचने के लिए चर्चा कर रही है।
3. Go First दिवालिया: इस साल एयरलाइन्स की दुनिया में Go First काफी सुर्खियों में रहा। एक तरफ जहा यह एयरलाइन दिवालिया हो चूकि है वही पर कंपनी ने इसके डूबते नाव का आरोप अमेरिका की इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी पर लगाया है। इसी साल 3 मई का दिन, देश की बजट एयरलाइन गो फर्स्ट अचानक ऐलान करती है कि वो दिवालिया होने जा रही है और उसने इसके लिए अर्जी दे दी है। वाडिया ग्रुप की एयरलाइन ने इसका ठीकरा अमेरिका की इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी पर फोड़ा। गो फर्स्ट ने कहा कि खराब इंजनों की वजह से उसे अपने 50% एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड करना पड़ा है। कंपनी NLCT में वॉलियंटरी इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए अर्जी देती है और 3-5 मई की फ्लाइट्स को रद्द कर देती है। 6 महीने के बाद भी एयरलाइन के लिए खरीदार की तलाश जारी है, जिंदल स्टील एंड पावर के प्रोमोटर नवीन जिंदल इकलौते हैं जिन्होंने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) दिया था, लेकिन ये अंतिम बोली तक नहीं पहुंच सकी। गो फर्स्ट पर क्रेडिटर्स का 6500 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का 1430 करोड़ रुपये और सेंट्रल बैंक का 1987 करोड़ रुपये शामिल है। क्रेडिटर्स के साथ साथ एयरलाइन के पट्टेदार भी गो फर्स्ट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि विमानों की डी-रजिस्टर किया जाए। बीते 6 महीने से चले आ रहे विवाद का अभी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है।
4. Vivek Bindra विवाद: साल के एकदम अंतिम दौर में Vivek Bindra के मामलो ने भी काफी सुर्खिया बटोर रही है। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी यानिका ने विवेक बिंद्रा पर घरेलू हिंसा के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, जिससे वे चर्चा में बने हुए हैं। वहीं, इससे पहले विवेक बिंद्रा का संदीप माहेश्वरी के साथ विवाद लगातार सुर्खियों में रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच विवाद की शुरुआत एक वीडियो से हुई थी। इसके बाद से दोनों मोटिवेशनल स्पीकर खुलकर एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं और यह विवाद सुर्खियों में है। आरोपों के बीच पुलिस जब बिंद्रा के सोसाइटी में पहुंची तो यह मामला और तूल पकड़ चूका है।
5. Raymond का पारिवारिक विवाद: साल के अंतिम दौर में प्रतिष्ठित कंपनी और अपने कारोबार से अलग पहचान बनाने वाली Raymond Group भी अपनी पारिवारिक विवाद के कारण काफी सुर्खियों में रही है। पहले पिता विजयपत सिंघानिया के साथ संपत्ति विवाद, फिर पत्नी नवाज मोदी के साथ 32 साल की शादी तोड़ने का फैसला। रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया साल के खत्म होते होते सुर्खियों में आ गए। 13 नवंबर को गौतम सिंघानिया ने ऐलान किया कि वो और नवाज मोदी अलग हो रहे हैं, यहां तक तो ठीक था, लेकिन मामला विवादों की भेंट तब चढ़ा जब रेमंड की दिवाली पार्टी में आने से नवाज मोदी को रोका गया, उन्हें घर के गेट पर हो रोक दिया गया और वो वहीं बैठ गईं और देखते देखते ये खबर मीडिया की सुर्खियों में गई। रेमंड परिवार के इस विवाद का असर कंपनी के शेयरों पर भी दिखा।
