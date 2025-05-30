EPFO 3.0: जून देगा PF धारकों को खुशी, UPI -ATM से निकलेगा पैसा- साथ ही होंगे ये बड़े बदलाव

EPFO Reforms 2025: जून का महीना शुरू होने वाला है। यह महीना पीएफ मेंबर्स के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल, माना जा रहा है कि जून में EPFO 3.0 लॉन्च हो सकता है। ईपीएफओ का नया वजर्न पीएफधारकों को कई खास फीचर्स देंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO 3.0 लॉन्च होने के बाद पीएफधारक एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। नीचे जानते हैं कि पीएफ मेंबर्स को कौन-कौन से नए फीचर्स मिलेंगे।

UPI से चेक कर पाएंगे बैलेंस

Ministry of Labour and Employment को National Payments Corporation of India (NPCI) से अप्रूवल मिल गया है। इसका मतलब है कि जल्द ही पीएफमेंबर्स यूपीआई के जरिये अपना पीएफ बैलेंस (PF balance) चेक कर पाएंगे। इसके अलावा वह यूपीआई से जरिये पीएफ के पैसे को दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे।

पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना होगा आसान

वर्तमान में पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए मेंबर को ऑनलाइन क्लेम करना होता है। इस क्लेम का प्रोसेस कुछ दिन या हफ्ता भर रहता है। ईपीएफओ पीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉल करने के तरीके में जल्द बदलाव करेगी। इस बदलाव के बाद पीएफ मेंबर यूपीआई या फिर एटीएम के जरिये आसानी से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे।

EPFO 3.0 में मिलेगी ये सुविधा

EPFO 3.0 के लॉन्च होने के बाद यूपीआई और एटीएम से पैसे विड्रॉल करने के साथ क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस भी आसान होगा।

EPFO 3.0 ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट को सपोर्ट करेगा। ऐसे में पीएफ मेंबर को क्लेम सेटलमेंट के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा पीएफ मेंबर किसी भी तरह के करेक्शन को ऑनलाइन करवा सकता है। यानी की डेट ऑफ बर्थ या नाम में करेक्शन आसानी से हो जाएगा।

ईपीएफओ अब वेरिफिकेशन के पुराने प्रोसेस को बदलकर OTP-बेस्ड वेरिफिकेशन को इनेबल करेगा। इस प्रोसेस के जरिये वेरिफिकेशन प्रोसेस फास्ट होगा।

ईपीएफओ सरकारी स्कीम जैसे अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana) और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana) को भी इंट्रीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। यह स्कीम अगर ईपीएफ के साथ इंटीग्रेट होती है तो पीएफ मेंबर्स को ज्यादा कवरेज मिलेगा।

