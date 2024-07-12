Reward Point के इस्तेमाल से Credit Card बिल पेमेंट होगा आसान

लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और इन ट्रांजेक्शन पर उन्हें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं जिसके बारे में काफ़ी यूज़र्स को जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर के अपना बिल पे किया जा सकता है। तो आइए बताते हैं कि क्या है ये रिवॉर्ड पॉइंट और कैसे करें इसका इस्तेमाल।

आज के समय में लगभग कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके ज़रिए पेमेंट करना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में चुटकियों का काम बन चुका है। बस एक बार मशीन पर कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट हो जाती है।



कुछ लोग क्रेडिट कार्ड इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे पेमेंट करने पर कुछ कंपनी कैशबैक, डिस्काउंट और अन्य तरह के रिवर्ड्स देती हैं जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

अलग-अलग बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड बनाये हैं और सबपर अलग सुविधा मुहैया होती हैं। सब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लिमिट भी अलग होती हैं, ऐसे में जो कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं वो भी हर क्रेडिट कार्ड पर अलग ही होते हैं।

उदाहरण के तौर पर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर प्राप्त रिवॉर्ड प्वॉइंट का इस्तेमाल इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हो सकता है।

रिवॉर्ड प्वॉइंट को रिडीम करने के लिए बैंक अपने ग्राहकों को 4 विकल्प देता है और उनको रिडीम करने का तरीक़ा है ये :



•⁠ ⁠HDFC बैंक नेट बैंकिंग लिंक पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करने के बाद कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें

स्क्रीन पर लेफ्ट साइड इक्वॉयरी सेक्शन पर जाएं और "रिडीम रिवार्ड प्वॉइंट” पर क्लिक करें

यूजर्स को कार्ड चुनना होगा, जिस कार्ड के रिवॉर्ड प्वॉइंट को रिडीम करना है उसको सेलेक्ट करें और कॉन्टीन्यू बटन पर क्लिक कर दें



•⁠ ⁠ब्राउज़र पर लॉगइन करने से पहले ही सेटिंग में पॉप-अप को allow करना ना भूलें। कॉन्टीन्यू पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी



•⁠ ⁠स्क्रीन पर रिवार्ड प्वॉइंट को रिडीम करने के लिए चार ऑप्शन दिखेंगे



•⁠ ⁠ऑप्शन में Product Catalog, INSTA Vouchers, Cash और Airmiles हैं



•⁠ ⁠इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर के रिवार्ड प्वॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं

अच्छी बात ये है कि कार्ड होल्डर कैश विकल्प को चुनकर रिवार्ड प्वॉइंट सीधे अपने अकाउंट में क्रेडिट भी करा सकते हैं और इस में एक से दो दिन लगने की उम्मीद होती है। ठीक इसी तरह से सिटी बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर बैंक के नियमों को देखकर रिवार्ड प्वॉइंट रिडीम कर सकते हैं।

बता दें कि कुछ बैंक में क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वॉइंट को ऑफलाइन माध्यम से भी रिडीम कर सकते हैं मगर इसके अलग चार्ज लग सकते हैं