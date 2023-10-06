Baroda BNP Paribas Mutual Fund ने Smallcap Fund लॉन्च किया

Baroda BNP Paribas Mutual Fund ने Baroda BNP Paribas Small Cap Fund के लॉन्च की घोषणा की है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मुख्य रूप से स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करती है। फंड का प्रबंधन शिव चानानी (सीनियर फंड मैनेजर) द्वारा किया जाएगा। शिव के पास 24 साल से अधिक का अनुभव है और उन्हें मिड और स्मॉल कैप सेक्‍टर क्षेत्र में गहरा अनुभव है। मिली जानकारी के अनुसार फंड नेट एसेट्स का 65 फीसदी से अधिक स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करेगा। यह फंड अलग अलग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में निवेश करेगा, ना कि किसी एक या खास सेक्टर में।

बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड के सीईओ, सुरेश सोनी का कहना है कि बड़ौदा बीएनपी पारिबा स्मॉल कैप फंड भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े संरचनात्मक विकास के अवसरों से लाभ उठाने के इच्छा रखने वाले और लंबी अवधि तक निवेश को बनाए रखने वाले निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प है। स्मॉल कैप सेगमेंट कई सेक्टर में निवेश करने का विकल्प प्रदान करता है और यह बाजार की तेजी में दूसरे सेगमेंट की तुलना में हाई रिटर्न दे सकता है। पिछले 10 साल में, निफ्टी स्मॉल कैप टीआरआई इंडेक्स ने प्रभावशाली 21 फीसदी सीएजीआर रिटर्न दिया है। यह योजना उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प है जो भारतीय इक्विटी मार्केट के माध्यम से लंबी अवधि में अपनी दौलत में इजाफा करना चाहते हैं। स्मॉल कैप शेयरों में आम तौर पर हाई ग्रोथ की क्षमता होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें अधिक अस्थिरता दिख सकती है। इसलिए निवेशकों को 3 साल से अधिक अवधि के लिए इसमें निवेश करने पर विचार करना चाहिए। यह न्‍यू फंड ऑफर (NFO) 6 अक्टूबर, 2023 को खुल रहा है और 20 अक्टूबर, 2023 तक इसमें निवेश किया जा सकता है। यह स्‍कीम 2 योजनाएं प्रदान करती है: बड़ौदा बीएनपी पारिबा स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्‍लान और बड़ौदा बीएनपी पारिबा स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान।



डिस्क्लेमर- किसी भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।