#RIPCartoonNetwork, Cartoon Network के बंद होने की अफवाहों के कारण सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर ट्रेंड कर रहा है। यह ट्रेंड तब शुरू हुआ जब X अकाउंट 'एनीमेशन वर्कर्स इग्नाइटेड' ने एक एनीमेशन पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि 'कार्टून नेटवर्क अनिवार्य रूप से खत्म हो चुका है।' पोस्ट में अन्य एनीमेशन स्टूडियो के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया, मुख्य रूप से उद्योग-व्यापी छंटनी के कारण।

advertisement

Also Read: Reliance Jio ने यूजर्स को दी राहत, 'ट्रू अनलिमिटेड' 5G डेटा के साथ Jio लाया 3 नए प्रीपेड प्लान

'एनिमेशन वर्कर्स इग्नाइटेड' द्वारा पोस्ट किए गए एनीमेशन में दावा किया गया है, 'कार्टून नेटवर्क अनिवार्य रूप से मर चुका है और अन्य बड़े एनीमेशन स्टूडियो भी इससे बहुत पीछे नहीं हैं।' इसने एनीमेशन कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर जोर दिया, जिनमें से कई महामारी के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद एक साल से अधिक समय से बेरोजगार हैं। जब COVID-19 आया, तो एनीमेशन स्टूडियो दूर से उत्पादन जारी रखने में सक्षम थे, लेकिन स्थिति स्थिर होने के बाद कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया या उनकी नौकरी आउटसोर्स कर दी गई।

एनीमेशन ने बड़े स्टूडियो की आलोचना की और उन पर लालच का आरोप लगाया कि वे अपने कर्मचारियों की तुलना में वित्तीय लाभ को प्राथमिकता देते हैं। इसने दर्शकों से हैशटैग #RIPCartoonNetwork के साथ अपने पसंदीदा कार्टून नेटवर्क शो के बारे में पोस्ट करके जागरूकता फैलाने और 'एनीमेशन वर्कर्स इग्नाइटेड' को फॉलो करके इस अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया।

वायरल वीडियो और ट्रेंडिंग हैशटैग के बावजूद, कार्टून नेटवर्क के बंद होने की अफ़वाहें झूठी हैं। चैनल बंद नहीं हो रहा है और अपने पसंदीदा कार्टून प्रसारित करना जारी रखेगा। हैशटैग #RIPCartoonNetwork का उद्देश्य उद्योग के कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करना था, न कि चैनल के बंद होने की घोषणा करना।

वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया, चार घंटे से भी कम समय में इसे तीस लाख से ज़्यादा बार देखा गया। X उपयोगकर्ताओं ने #RIPCartoonNetwork का उपयोग करके अपने पसंदीदा कार्टून साझा करना शुरू कर दिया। एक उपयोगकर्ता ने प्यार से याद किया और लिखा, 'करेज द कायरली डॉग हमेशा पसंदीदा रहेगा! यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि एनिमेटरों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, और उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही काम मिल जाएगा!' एक अन्य उपयोगकर्ता ने 'द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ़ बिली एंड मैंडी' के बारे में याद करते हुए कहा, 'मुझे शायद वह एपिसोड याद रहेगा जब उन्होंने उसे मुस्कुराने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी।'

Cartoon Network is dead?!?!



Spread the word about what’s at stake for animation!!! Post about your favorite Cartoon Network shows using #RIPCartoonNetwork



Active members of TAG can help by filling out your survey! Today (7/8) is the last day! pic.twitter.com/dHNMvA1q0A advertisement — Animation Workers Ignited (@AWorkersIgnited) July 8, 2024

#RIPCartoonNetwork ट्रेंड ने एनीमेशन कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा को बढ़ावा दिया है, लेकिन चैनल की स्थिति के बारे में गलत जानकारी भी फैलाई है। कार्टून नेटवर्क अभी भी चालू है, और हैशटैग आसन्न बंद होने का संकेत देने के बजाय उद्योग के मुद्दों को उजागर करने का काम करता है।