L&T Finance कैसे फॉस्ट लोन प्रोसेसिंग से कर रहा है डिसरप्शन?

एलएंडटी फाइनेंस ने बीती तिमाही में टायर टू और टायर थ्री सीटिज में लोन प्रोसिसिंग और डिस्बर्समेट में काफी ग्रोथ हासिल की है। कंपनी के चीफ एग्‍जीक्‍यूटिव, अर्बन फाइनेंस, एलएंडटी फाइनेंस संजय गैरयाली का कहना है सालाना आधार पर कंपनी ने असाधारण ग्रोथ का प्रदर्शन किया है।

सवाल- आप एलएंडटी फाइनेंस में जिस बिजनेस का नेतृत्व कर रहे हैं, उस पर आपके क्‍या विचार हैं? बीती तिमाही कैसी रही और आने वाले साल के लिए आपका आउटलुक क्या है?

जवाब- भारत में शहरी व्यवसाय (अर्बन बिजनेस) की संभावित ग्रोथ को लेकर हमें पूरा भरोसा है। भारत की 30 फीसदी आबादी मध्यम से उच्च आय वर्ग वाले शहरी क्षेत्रों में रहती है, उनकी जरूरतों और उपभोग (कंजम्पशन) को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। टू-व्हीलर लोन, हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन जैसे उत्पाद एलएंडटी फाइनेंस अर्बन स्पेस में हमारी प्रमुख पेशकश हैं।

पिछली तिमाही की बात करें तो हमारे पर्सनल लोन पोर्टफोलियो ने सालाना आधार पर 63 फीसदी की असाधारण ग्रोथ का प्रदर्शन किया, जबकि डिजिटल लोन और प्राइम और सुपर प्राइम ग्राहकों पर हमारे जोर के कारण होम लोन पोर्टफोलियो में 30 फीसदी की ग्रोथ हुई। इस बीच, हमारे टू-व्‍हीलर लोन पोर्टफोलियो में सालाना आधार पर 18% की ग्रोथ देखने को मिली, जो काफी हद तक स्थिर ग्रोथ दिखाने वाले बाजार को देखते हुए एक सराहनीय प्रदर्शन है।

तीनों उत्पादों के लिए भविष्य का आउटलुक बहुत ही आशावादी है। इंडस्‍ट्री तीनों ही सेग्‍मेंट में पर्याप्त ग्रोथ देख रही है, और हम अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार भी हैं। एलएंडटी फाइनेंस में हमारी प्राथमिकता बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना और इन तीनों बिजनेस के मामले में ग्राहकों के लिए प्रमुख विकल्पों में से एक बनना है।

सवाल - एलएंडटी फाइनेंस की टू व्हीलर फाइनेंसिंग बिजनेस की यात्रा के बारे में हमें और बताएं। क्या कोई मौजूदा साझेदारी है जिस पर से आप पर्दा उठाना चाहेंगे या या पाइपलाइन में कुछ है?

जवाब- बाजार में 15 साल से अधिक समय से उपस्थिति के साथ, टू-व्हीलर फाइनेंसिंग हमारे महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है। हमने अपने नए विचारों के साथ आने वाले उत्पादों और सेवाओं के साथ टू-व्‍हीलर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले साल, हमने डिस्‍बर्समेंट में 20 फीसदी की ग्रोथ और हमारे बुक में 40 फीसदी की ग्रोथ हासिल की, जो हमारे सबसे अच्छे साल में से एक था। हम आंतरिक दहन इंजन (इंटरनल कंबश्‍चन इंजन- ICE) सेगमेंट में सभी ओईएम के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं, और हमने उनकी ग्रोथ को भुनाने के लिए रणनीतियां तैयार की हैं।

हम इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर इंडस्‍ट्री के बदलाव से भी परिचित हैं और हमने ईवी सेगमेंट में पर्याप्त प्रगति की है। हमने ओला और एथर जैसे टॉप ईवी कंपनियों के साथ तरजीही समझौते हासिल किए हैं, जिससे हमें पिछली तिमाही में सालाना आधार पर 46 फीसदी की ग्रोथ हासिल करने में मदद मिली। हमारा ध्यान प्रमुख ग्राहकों की हिस्सेदारी बढ़ाना और टू-व्‍हीलर लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए प्रमुख विकल्पों में से एक बनना है। अपने मौजूदा साझेदारी के अलावा, हम टू-व्हीलर क्षेत्र में नए अवसरों और साझेदारियों की भी तलाश कर रहे हैं। हम लगातार अपने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, टेक्‍नोलॉजी का लाभ उठाने और अपने परिचालन को ग्राहकों के अनुकूल करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि आने वाले कुछ साल में हमारा टू-व्‍हीलर फाइनेंसिंग बिजनेस बढ़ता रहेगा।

