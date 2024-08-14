scorecardresearch
FD rate hike: बैंक ऑफ बड़ौदा ने FD दरों में वृद्धि की, अब मिल रहा है 7.9% तक का ब्याज

बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरों में सुधार किया है। नई दरें 13 अगस्त 2024 से कारगर साबित हो रही है, और ये बदलाव 3 करोड़ रुपये तक की FD पर लागू होंगे।

Adarsh Garg
NEW DELHI ,UPDATED: Aug 14, 2024 12:10 IST
ऑफ बड़ौदा ने FD दरों में वृद्धि

बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरों में सुधार किया है। नई दरें 13 अगस्त 2024 से कारगर साबित हो रही है, और ये बदलाव 3 करोड़ रुपये तक की FD पर लागू होंगे।साथ अब बैंक 4.25% से लेकर 7.25% तक ब्याज दर पेश कर रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 4.75% से 7.75% तक है।

मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम (Deposit Scheme)

बैंक ऑफ बड़ौदा ने विशेष मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम की पेशकश की है, जिसमें दो प्रमुख अवधियों पर आकर्षक ब्याज दरें प्रदान की जा रही हैं:
399 दिन की एफडी- 7.25% ब्याज
333 दिन की एफडी- 7.15% ब्याज

एडवांस्ड फिक्स्ड डिपॉजिट (Advanced Fixed Deposit)

इस स्कीम के तहत, ग्राहकों को कम से कम 1 करोड़ रुपये और अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक की एफडी करने का विकल्प मिलता है। इस पर बैंक 7.40% ब्याज प्रोवाइड कर रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 7.90% तक का ब्याज मिल रहा है। ध्यान रहे कि इस एफडी को अवधि समाप्त होने से पहले नहीं तोड़ा जा सकता है।

अन्य बैंकों की स्थिति

हाल के दिनों में, अन्य बैंकों जैसे फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कर्नाटक बैंक और यूनियन बैंक ने भी अपने एफडी रेट्स में बदलाव किए हैं, जिससे निवेशकों को बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। इस तरह की दरों में वृद्धि से निवेशकों को लंबी अवधि के लिए अच्छा रिटर्न मिल सकता है और एफडी निवेश को और भी आकर्षक बना सकती है।

