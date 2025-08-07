7 प्रकार के होती है SIP! जानिए आपके जरूरत के अनुसार कौन-सा निवेश प्लान सबसे सही
आज हम आपको एक नहीं बल्कि एसआईपी के कुल 7 प्रकार बताएंगे जिनका इस्तेमाल अलग-अलग वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
Types of SIP: सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) म्यूचुअल फंड निवेश का अहम हिस्सा है। जून 2025 में SIP योगदान ₹27,269 करोड़ तक पहुंच गया जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दिखाता है। लेकिन क्या आपको एसआईपी के अलग-अलग प्रकार के बारे में पता है?
1. रेगुलर SIP
यह एक सबसे सामान्य विकल्प है। इसमें एक निश्चित राशि हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने पर निवेश की जाती है। खास तौर पर सैलरी पाने वालों और शुरुआती निवेशकों के लिए यह ऑप्शन बेस्ट है।
2. टॉप-अप SIP
इसे स्टेप-अप SIP भी कहा जाता है। इसमें निवेश राशि समय के साथ बढ़ाई जाती है। उदाहरण के लिए, ₹5,000 का SIP 10% टॉप-अप के साथ अगले साल ₹5,500 हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जिनकी इनकम नियमित रूप से बढ़ती है।
3. फ्लेक्सिबल SIP
फ्रीलांसर या अस्थिर आय वाले लोगों के लिए यह ऑप्शन अच्छा है। यह वैरिएंट निवेश राशि या समय को कैश फ्लो या बाजार स्थितियों के अनुसार बदलने की अनुमति देता है।
4. ट्रिगर SIP
इसमें निवेश किसी विशेष बाजार घटना के आधार पर एक्टिव होता है जैसे किसी NAV स्तर पर पहुंचना। यह अनुभवी निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है जो बाजार की चाल पर नजर रखते हैं।
5. परपेचुअल SIP
इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं होती, SIP तब तक जारी रहता है जब तक निवेशक उसे रोकने का निर्णय न ले। यह लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन है।
6. इंश्योरेंस वाला SIP
कुछ म्यूचुअल फंड हाउस SIP के साथ लाइफ इंश्योरेंस कवर भी देते हैं। यह सुरक्षा और निवेश का मिक्सचर है जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों को आकर्षित करता है।
7. मल्टी SIP
यह ऑप्शन एक ही निर्देश के जरिए कई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने की सुविधा देता है। जिससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सरल बनती हैं।