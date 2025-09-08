NFO Alert: लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश का मौका! वेल्थ कंपनी ने लॉन्च किया नया Flexi Cap स्कीम - Details

NFO Alert: द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, जो कि Pantomath Group की एक इकाई है, ने आज अपने नए फंड की घोषणा की है। यह एक Flexi Cap Fund है जिसका इसका मकसद बड़ी (Large Cap), मिड-साइज (Mid Cap), और छोटी (Small Cap) कंपनियों में निवेश कर बाजार के हर अवसर का लाभ उठाना है।

यह एक ओपन-एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है, जो बाजार के हालात, वैल्यूएशन और कंपनियों की मजबूत बुनियाद को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मार्केट कैप में निवेश करेगी। फंड का बेंचमार्क Nifty 500 TRI है और इसे 'Very High' रिस्क कैटेगरी में रखा गया है।

इस स्कीम को अपर्णा शंकर मैनेज करेंगी, जो कि Chief Investment Officer - Equity हैं और 30 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं। उन्होंने पहले SBI Mutual Fund में भी काम किया है।

NFO Details

एनएफओ की 24 सितंबर 2025 से शुरू होकर 8 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। निवेशकों को इसमें Growth और IDCW (Income Distribution cum Capital Withdrawal) ऑप्शंस मिलेंगे।

The Wealth Company Mutual Fund का कहना है कि वे निवेश के लिए तेजी, रिसर्च पर आधारित निर्णय और डिस्ट्रीब्यूटर-फर्स्ट अप्रोच पर भरोसा करते हैं। कंपनी का फोकस लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण करना है जिसमें निजी इक्विटी जैसी रिसर्च और प्रोसेस अपनाई जाती है।

कंपनी के बारे में

The Wealth Company एक प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था Pantomath Group का एसेट मैनेजमेंट आर्म है। ग्रुप के तहत करीब ₹10,000 करोड़ की क्लाइंट एसेट्स का प्रबंधन किया जाता है। यह कंपनी विभिन्न एसेट क्लास में हाई क्वालिटी वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करती है।

कंपनी के एमडी और फाउंडर, मधु लुनावत ने कहा कि यह फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ नाम की नहीं है। हम पब्लिक मार्केट्स में भी प्राइवेट इक्विटी जैसी गहराई और रिसर्च लाते हैं, ताकि निवेशकों को विश्वास, पारदर्शिता और लॉन्ग टर्म में लाभ मिल सके।