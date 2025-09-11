scorecardresearch
NFO Alert: बार-बार अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने का झंझट खत्म! HDFC Diversified Equity All Cap Active FoF लॉन्च

इस स्कीम में रीबैलेंसिंग फंड के अंदर ही की जाएगी, जिससे निवेशकों को खुद बार-बार अपने निवेश में बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 11, 2025 13:28 IST

NFO Alert: नई म्यूचुअल फंड स्कीम तालाश रहे निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF.

यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो निवेशकों को लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप सभी तरह के शेयरों में एक साथ और आसान तरीके से निवेश करने का ऑप्शन देता है। 

इस फंड की खास बात यह है कि यह निवेश से जुड़ी आम दिक्कतों जैसे कि- कब निवेश करें, किस सेगमेंट में कितना निवेश हो, और पोर्टफोलियो को समय-समय पर कैसे बैलेंस करें, इनका सॉल्यूशन देता है।

यह फंड अलग-अलग फंड मैनेजर्स की विशेषज्ञता, अलग-अलग निवेश शैलियों और एक सिस्टम पर आधारित रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी को मिलाकर चलता है। इसका मकसद है कि आपको लंबे समय में अच्छा और स्थिर रिटर्न मिले और संपत्ति निर्माण हो सके।

NFO Details

इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 10 सितंबर से खुल चुका है और निवेशक इसे 24 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स NIFTY 500 Total Return Index है।

इस स्कीम का स्ट्रक्चर निवेशकों के लिए चीजों को आसान बनाता है। इसमें रीबैलेंसिंग फंड के अंदर ही की जाएगी, जिससे निवेशकों को खुद बार-बार अपने निवेश में बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

न्यूनतम निवेश

इस फंड में निवेशक सिर्फ ₹100 से निवेश से शुरू कर सकते हैं। यह फंड डायरेक्ट और रेगुलर, दोनों तरह के प्लान्स में मिलेगा और इसमें ग्रोथ और IDCW (डिविडेंड) दोनों ऑप्शन होंगे। अगर आप एक साल के अंदर यूनिट्स बेचते हैं, तो 1% एग्जिट लोड देना होगा। एक साल के बाद कोई फीस नहीं लगेगा।

एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत ने कहा कि हमारा मकसद है हर भारतीय को आसान, असरदार और लंबे समय तक फायदेमंद निवेश विकल्प देना। यह नया फंड ऐसा है जिसमें एक ही स्कीम के ज़रिए निवेशक लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में पैसा लगा सकते हैं। हमारी कोशिश है कि लोग मार्केट उतार-चढ़ाव के दौरान भी निवेश में बने रहें और समय के साथ अच्छी संपत्ति तैयार कर सकें।

HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF के फंड मैनेजर  श्रीनिवासन राममूर्ति ने कहा कि अक्सर इक्विटी में निवेश करने वाले लोग यह तय नहीं कर पाते कि कब और किस मार्केट कैप (लार्ज, मिड या स्मॉल कैप) में पैसा लगाएं। यह फंड एक सिस्टम पर आधारित रणनीति अपनाता है, जिससे निवेश का फैसला और पोर्टफोलियो का संतुलन आसान और बेहतर हो जाता है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 11, 2025