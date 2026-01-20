scorecardresearch
1 महीने में 48% का बंपर रिटर्न! ये हैं टॉप 5 सिल्वर ईटीएफ - आपका दांव किसमें है?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 20, 2026 14:35 IST
AI Generated Image

Best Silver ETFs: पिछले कुछ महीनों से गोल्ड के मुकाबले सिल्वर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। अगर सिर्फ जनवरी 2026 की बात करें तो महज 20 दिन में चांदी 74000 रुपये प्रति किलोग्राम चढ़ चुकी है। ऐसे में निवेशकों के बीच सिल्वर में निवेश को लेकर उत्साह काफी बढ़ा है। 

आज हम आपको इस आर्टिकल में ऐसे टॉप 5 बेस्ट सिल्वर ईटीएफ बताएंगे जिसने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया है। यह टॉप 5 ईटीएफ को 1 महीने के रिटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। 

1. Tata Silver Exchange Traded Fund

इस ईटीएफ का मौजूदा मार्केट प्राइस ₹31.38 है। इस ईटीएफ ने निवेशकों को बीते एक महीने में 47.75% का रिटर्न दिया है। इस ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 2,883 करोड़ रुपये है। 

2. Zerodha Silver ETF

इस ईटीएफ का मौजूदा मार्केट प्राइस ₹31.71 है। इस ईटीएफ ने निवेशकों को बीते एक महीने में 46.93% का रिटर्न दिया है। इस ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 819 करोड़ रुपये है। 

3. ICICI Prudential Silver ETF

इस ईटीएफ का मौजूदा मार्केट प्राइस ₹314.06 है। इस ईटीएफ ने निवेशकों को बीते एक महीने में 46.79% का रिटर्न दिया है। इस ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 14,827 करोड़ रुपये है। 

4. Kotak Silver ETF

इस ईटीएफ का मौजूदा मार्केट प्राइस ₹299.70 है। इस ईटीएफ ने निवेशकों को बीते एक महीने में 46.74% का रिटर्न दिया है। इस ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 3,378 करोड़ रुपये है। 

5. DSP Silver ETF

इस ईटीएफ का मौजूदा मार्केट प्राइस ₹303.12 है। इस ईटीएफ ने निवेशकों को बीते एक महीने में 46.73% का रिटर्न दिया है। इस ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 2,171 करोड़ रुपये है। 

लगातार क्यों बढ़ रही है चांदी की कीमत?

चांदी में जारी तेजी के पीछे कई वजहें सामने आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बार फिर टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने से ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता बढ़ गई है। इस बढ़ते तनाव के माहौल में निवेशक एक बार फिर सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर सोना और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे इनकी मांग और कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है।

इसके साथ ही करेंसी मार्केट में तेज उतार-चढ़ाव ने भी कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया है। कमजोर होती करेंसी और ग्लोबल अस्थिरता के बीच सोना-चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनकर उभरे हैं, जिससे इनके दाम और मजबूत हुए हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
