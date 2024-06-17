X ने अप्रैल-मई में 2.30 लाख भारतीय अकाउंट किये बैन, अकाउंट्स पर बच्चों के यौन शोषण, न्यूडिटी और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप !

X कॉर्प ने 26 अप्रैल से 25 मई के बीच भारत में 230,892 अकाउंट्स को बैन किया है। इनमें से 2,29,925 अकाउंट्स को बच्चों के child sexual abuse और non-consensual nudity को बढ़ावा देने के आरोप में बैन किया गया है। वहीं 967 अकाउंट्स को आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में हटाया गया है। नए IT नियमों, 2021 के मुताबिक अपनी मंथली रिपोर्ट में X ने कहा कि 26 अप्रैल से 25 मई के बीच उसे भारत में X यूजर्स की 17,580 शिकायतें मिलीं। इस दौरान कंपनी ने अकाउंट सस्पेंशन के खिलाफ 76 शिकायतों को भी प्रोसेस किया।

कंपनी ने पिछले महीने 1.84 लाख अकाउंट्स बैन किए थे

इससे पहले 26 मार्च से 25 अप्रैल के बीच X ने भारत में 1,84,241 अकाउंट्स को बैन किया था। इसमें 1,303 अकाउंट्स आतंकवाद को बढ़ावा देने के चलते बैन किए गए थे। वहीं 26 फरवरी से 25 मार्च के बीच कुल 213,862 अकाउंट बैन किए थे। इनमें 1,235 ऐसे अकाउंट थे, जिन्हें देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण बंद किया गया था।