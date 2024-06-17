मालगाड़ी से टकराई एक्सप्रेस ट्रेन, यात्री हुए घायल
पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाइगुड़ी के रंगापानी में बे-पटरी हुई है यात्रियों से भरी ट्रेन। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई मालगाड़ी। टक्कर के बाद ही ट्रेन के डिब्बे हवा में उछल पटरी से अलग हो गये। यह ट्रेन अगरतला से चल कर सीयालदह को जा रही थी कि पीछे से एक माल गाड़ी ने टक्कर मार दी। यात्रियों को मौक़े पर ही बचाने का काम शुरू कर दिया गया था। प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया और लोगों को बचाने में जुट गये मगर फिर भी 20-25 यात्री घायल हो गये हैं तो वहीं क़रीब 5 यात्रियों की मौत हो गई है। फँसे हुए यात्रियों को भी जल्द से जल्द सुरक्षित तरह से बचाने का प्रयास जारी है।
दुर्घटना के बाद सियालदह में आपातकालीन सहायता देने के लिए बूथ लागाया गया है जहां लोग सहायता और जानकारी ले सकते हैं। 033-23508794 या 033-23833326 पर जानकारी ले सकते हैं।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया एक्स के ज़रिए दुख ज़ाहिर किया है और साथ ही सुनिश्चित किया है कि सभी यात्रियों को जल्द से जल्द बचाया जाएगा और आश्वासन दिया कि पूरा प्रशासन इस बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वहीं रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स के माध्यम से बताया है कि रेल, NDRF और SDRF साथ मिलकर इस हादसे में लगे हैं और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर अस्पताल भी पहुँच चुके हैं।