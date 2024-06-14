ज़रूरत से ज़्यादा AC चलाना पड़ सकता है भारी, जानें कैसे?

गर्मी की मार दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग गर्मी से बचाव के लिए तरह-तरह के पैंतरे आज़माते हैं मगर गर्मी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है AC, जिसका पूरा नाम Air Conditioner होता है अब हर जगह जैसे घर, ऑफिस, स्कूल, दुकान, कार, इत्यादि। शायद ही ऐसी कोई जगह छूट गई होगी जहाँ AC का इस्तेमाल ना हो। Air conditioner का अर्थ हुआ हवा को शुद्ध करना मगर असलियत में इसी AC के कारण ना सिर्फ़ climate बल्कि इंसानों को भी झेलने पड़ रहे हैं भारी नुक़सान। हालाँकि कुछ लोग मानते हैं कि एसी दो पल की राहत तो देता है मगर साथ ही हमारे वातावरण को हानि भी पहुँचाता है इस कारण समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो एसी के उपयोग से दूर भागते हैं वहीं दूसरी ओर समाज का वो हिस्सा है जो एसी के बिना गर्मी में ज़मीन पर अपने पाँव तक नहीं रखता।

AC का फट जाना

ऐसे AC प्रेमी नवाबों के कारण हो रहे हैं आये दिन अनेक हादसे। जैसे कभी गाड़ी का चलते-चलते आग की चपेट में आ जाना तो कभी AC का फट जाना जिससे पूरे घर में आग लग रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है नोएडा के एक सोसाइटी में। ये कोई पहली बार नहीं जब एसी के चलते फ्लैट में आग लग गई हो। मगर इस बार बात अलग है।

AC के अधिक चलने से आग

इस बार नोएडा के गौड़ सिटी-1 में 6 एवेन्यू में ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट में एसी के अधिक चलने से आग लग गई है। दरअसल फ्लैट में एक महिला योगा क्लास चलाती थी जिस कारण बच्चे, बूढ़े और महिलायें सब ही वहाँ योगा, ज़ुंबा, डांस सीखने आते थे और इस वजह से एसी का उपयोग बेहद ज़्यादा था। अत्यधिक एसी के चलने से पहले एसी से धुआँ निकला तो वहीं उसके बाद धमाका हुआ और पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया। फ्लैट मालिक एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में व्यावसायिक गतिविधियों को चला रहा था जिसके चलते अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से फ्लैट मलिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए कहा है क्योंकि एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में व्यावसायिक कार्य करना एक ज़ुर्म है जिसके तहत इंसान को भारी दंड भुगतना पड़ सकता है।

उतना ही एसी चलायें जितना AC भी झेल पाये

उतना ही एसी चलायें जितना एसी भी झेल पाये। क्योंकि एसी है तो एक मशीन ही और मशीनों को ज़रूरत से ज़्यादा चलाना ख़तरनाक साबित हो सकता है। साथ ही यदि आप भी किसी फ्लैट के मलिक हैं और आप या तो ख़ुद रहते हैं या फिर किराए पर दिया हो तो ये बात ज़रूर अपने ज़हन में रखें कि सोसाइटी में बनाये नियमों के उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है।