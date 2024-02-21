scorecardresearch
Kashmir Files के लेखक अब लिखेंगे Padma Shri Awardee एवं Covid Hero Jitender Singh Shunty पर फिल्म

जिला गाजियाबाद, दिल्ली हाइट्स एवं देसी कट्टे जैसी फ़िल्मों का निर्देशन करने वाले आनंद कुमार दिल्ली के कोविड हीरो एवं भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से नवाज़े गए जितेंद्र सिंह शंटी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। फ़िल्म में जितेंद्र सिंह शंटी के काम की ज़िंदगी को दर्शाया जाएगा।

Rishikesh Pathak
New Delhi ,UPDATED: Feb 21, 2024 16:32 IST
निर्देशक आनंद कुमार और जितेंद्र सिंह शंटी

जिला गाजियाबाद, दिल्ली हाइट्स एवं देसी कट्टे जैसी फ़िल्मों का निर्देशन करने वाले Anand Kumar दिल्ली के कोविड हीरो एवं भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से नवाज़े गए Jitender Singh Shunty पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। फ़िल्म में जितेंद्र सिंह शंटी के काम की ज़िंदगी को दर्शाया जाएगा। फिल्म के निर्देशक आनंद कुमार ने जारी किए गए एक स्टेटमेंट में बताया है कि उन्हें दिल्ली के कोविड हीरो कहे जाने वाले जितेंद्र सिंह शंटी के काम के बारे में पता चला और उनसे मिलकर उनके जीवन की कहानी को बड़े पर्दे पर फ़िल्माने का फ़ैसला लिया।

कौन हैं जितेंद्र सिंह शंटी जिन पर बन रही है फिल्म? 

जितेंद्र सिंह शंटी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक हैं, जो दिल्ली में कोविड-19 महामारी के समय में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए मशहूर हुए। उन्होंने अपनी संगठन 'शहीद भगत सिंह सेवा दल' के साथ मिलकर लोगों की मदद की और उन्हें आवश्यक सामग्रियों और सहायता पहुंचाई। जितेंद्र सिंह शंटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों की सेवा की, खासकर उन लोगों की जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। उन्होंने गरीबों और असमर्थ लोगों के लिए भोजन और आवश्यक चीजें प्राप्त करवाईं, जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करवाए गए। उन्हें इस के लिए भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया।
जितेंद्र सिंह शंटी की भूमिका को बड़े प्रेम और सम्मान से देखा जा रहा है, और अब उनकी जीवनी एक फिल्म के रूप में बनेगी जिससे लोग उनके कार्यों और सेवा भावना से प्रेरित हो सकते हैं।

“दी कश्मीर फाइल्स” के लेखक लिखेंगे आनंद कुमार के निर्देशन में बन रही ये फ़िल्म

फ़िल्म के निर्देशक आनंद कुमार ने बताया कि इस फिल्म की कहानी सौरभ एम पांडे लिख रहे हैं, जिन्होंने पहले ‘The Kashmir Files' जैसी महत्वपूर्ण फिल्म को लेकर अपना नाम कमाया है। 

विवेक अग्निहोत्री और सौरभ एम पांडे

बता दें कि “The Kashmir Files” ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, फ़िल्म ने दुनिया भर में 340.92 करोड की कमाई की थी और ये फिल्म साल 2022 की बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादी कमाई करने वाली तीसरी हिन्दी फिल्म थी। 

कश्मीर फाइल्स

फिल्म के सह-निर्माता

जितेंद्र सिंह शंटी पर बन रही ये फिल्म के सह-निर्माता होंगे दर्शन राज एंटरटेनमेंट के सुखपाल सिंह, और इसे 'आनंद कुमार फिल्म्स' बैनर के अंडर बनाया जाएगा। फिल्म की कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे दिल्ली के कोविड हीरो जितेंद्र सिंह शंटी ने अपने काम से हजारों परिवारों की मदद की और कैसे उन्होंने लोगों को उनके मुश्किल समय में साथ दिया और किस कारण से जितेंद्र सिंह शंटी को भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजा।

फिल्म का नाम

आनंद कुमार ने बताया कि “जितेंद्र सिंह शंटी की पूरी जिंदगी प्रेरणादायक है और रोमांच से भरी हुई है जो दर्शकों को बहुत प्रभावित करेगी। फिल्म का नाम पहले ही रजिस्टर हो चुका है और इसका अनाउंसमेंट जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा”।

