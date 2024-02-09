scorecardresearch
Bharat Ratna: Chaudhary Charan Singh और Narasimha Rao को भारत रत्न, MS Swaminathan को भी मिला सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक तीन ट्वीट कर के तीनों हस्तियों के बारे में लिखते हुए उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi,UPDATED: Feb 9, 2024 13:11 IST
केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री Chaudhary Charan Singh और P. V. Narasimha Rao को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'Bharat Ratna' देने का एलान किया है

केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री Chaudhary Charan Singh और P. V. Narasimha Rao को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'Bharat Ratna' देने का एलान किया है। वैज्ञानिक MS Swaminathan को भी भारत रत्न देने का एलान किया गया है। PM Modi ने'एक्स' पर इसका एलान किया। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उपप्रधनमंत्री लालकृष्ण आणवाणी को भी यह सम्मान देने का एलान हो चुका है। आडवाणी को छोड़कर बाकी चारों हस्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। 

Also Read: Bharat Ratna: Lal Krishna Advani को भारत रत्न सम्मान, PM Modi ने दी बधाई

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृहमंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी, उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई-बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक तीन ट्वीट कर के तीनों हस्तियों के बारे में लिखते हुए उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की।

