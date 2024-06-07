Saurabh Netravalkar सोशल मीडिया पर क्यों हो गए फेमस

सौरभ नेत्रवलकर कई भारतीय मध्यम वर्गीय किशोरों का सपना जी रहे हैं -- किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त करें, उच्च वेतन वाली नौकरी पाएं और क्रिकेट भी खेलें। वैसे, 32 वर्षीय सौरभ ऑरेकल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और यूएसए क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुरुवार को, सौरभ पुरुषों के टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े उलटफेर में से एक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों की ईर्ष्या बन गए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने डलास, टेक्सास में एक सुपर ओवर में शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी मदद से यूएसए ने ग्रुप ए के खेल में पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को हराया।

सौरभ नेत्रवलकर की शानदार जीत

सुपर ओवर में सौरभ नेत्रवलकर की शानदार जीत के बाद से ही उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट और इंस्टाग्राम पर उनके गिटार बजाने और गाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मुंबई का यह शख्स बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और 'अमेरिकी और भारतीय सपने को एक साथ जी रहा है'।

पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर

ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर में 19 रन का बचाव करने के बाद सौरभ दबाव में शांत थे। उन्होंने मैच में पहले ही शानदार गेंदबाजी की थी, चार ओवर में सिर्फ 18 रन देकर दो विकेट चटकाए थे। और इस तकनीकी विशेषज्ञ-सह-क्रिकेटर ने सुपर ओवर में शानदार प्रदर्शन किया, सफलतापूर्वक लक्ष्य का बचाव किया और यूएसए को उनकी सबसे बड़ी जीत में से एक बनाने में मदद की। कुछ महीने पहले ही, ऑरेकल में उनके एक सहकर्मी को पता चला कि यूएसए की राष्ट्रीय टीम का खिलाड़ी उनके कार्यालय में काम करता है। गुरुवार को, उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान आकर्षित किया और मूल अमेरिकियों को क्रिकेट के बारे में गूगल करने के लिए प्रेरित करने में अपनी भूमिका निभाई।

नेत्रवलकर का भारतीय संबंध

दरअसल, सौरभ नेत्रवलकर भारत की अंडर-19 विश्व कप टीम के 2010 बैच के एकमात्र खिलाड़ी हैं, जो टी-20 विश्व कप 2024 संस्करण में खेल रहे हैं।जी हाँ, आपने सही पढ़ा। सौरभ का जन्म और पालन-पोषण मुंबई में हुआ और उन्होंने 2013 में मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेली , इसके तुरंत बाद उन्होंने पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी।

हालाँकि, सौरभ 2015 में प्रतिष्ठित कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के बाद न्यूयॉर्क चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री हासिल की।