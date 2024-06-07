कौन हैं Kulwinder Kaur जिन्होंने Kangana को जड़ा थप्पड़? किसान आंदोलन से जुड़े हैं तार !

हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की सांसद बनीं बॉलीवुड एक्ट्रेस Kangana Ranaut को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा गया है। कंगना को सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने थप्पड़ जड़ा है। यह घटना गुरुवार को 3 बजकर 40 मिनट के आसपास हुई हैं। कंगना को थप्पड़ मारने वाली गार्ड का नाम Kulwinder Kaur है। घटना के बाद एयरपोर्ट पर बवाल मच गया है। यह सब तब हुआ जब कंगना विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्‍ली आ रही थीं। घटना के बाद कुलविंदर कौर की तस्वीरें और बयान भी सामने आयी है। उधर कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया और उन पर मामला भी दर्ज कर दिया गया है। असल में पूरी घटना तब हुई जब कंगना बोर्डिंग के लिए जा रही थी, इस दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। कंगना ने महिला गार्ड के खिलाफ शिकायत की और कार्रवाई करने की मांग की है। फिर यह भी जानकारी सामने आई है कि आरोपी सीआईएसएफ की महिला गार्ड को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं।

कंगना और कुलविंदर दोनों ने दिए बयान

घटना के बाद कंगना ने बयान जारी कर कहा कि मुझे चेहरे पर मारा गया, गाली दी गई। मैं सुरक्षित हूं लेकिन पंजाब में आतंकवाद को लेकर चिंतित हूं। उधर घटना के बाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सीआईएसएफ की महिला गार्ड कुलविंदर कौर नजर आ रही हैं। वे यह कह रही हैं कि किसान आंदोलन के समय मेरी मां प्रदर्शनकारियों के साथ बैठीं थीं, उसी समय कंगना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बयान दिया था। इसीलिए उसने कंगना को अब थप्पड़ मारा दिया है।

कौन हैं कुलविंदर कौर?

कुलविंदर कौर पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और वे सीआईएसएफ में हैं। उनके बयान से यह भी लग रहा है कि उनका परिवार किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है और वे भी इस आंदोलन की समर्थक हैं। कुलविंदर कौर इन दिनों सीआईएसएफ यूनिट चंडीगढ़ एयरपोर्ट में तैनात हैं और अन्य कर्मचारियों की तरह वे भी अपनी ड्यूटी कर रही थीं। लेकिन जैसे ही कंगना वहां पहुंची, उन्होंने कंगना के ऊपर हाथ उठा दिया है। फ़िलहाल मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। इधर कंगना चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गई हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजों में कंगना ने मंडी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को मात दी हैं। कंगना ने 74 हजार 755 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। फिलहाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट मामले से वे फिर चर्चा में आ गई हैं।