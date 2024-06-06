चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की महिला जवान ने मुझे थप्पड़ मारा- कंगना रनौत

scorecardresearch
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुनी गईं कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी की घटना हुई है। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने उनको थप्पड़ मारा है

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 6, 2024 18:06 IST
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुनी गईं कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी की घटना हुई है।

महिला जवान ने उनको थप्पड़ मारा

सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने उनको थप्पड़ मारा है और इस मामले को लेकर कंगना की ओर से पुलिस में शिकायत की गई है।ये घटना उस वक्त हुई जिस समय सिक्योरिटी चेक हो रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। घटना के बाद कंगना रनौत चंडीगढ एयरपोर्ट से रवाना हो गई।

