चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की महिला जवान ने मुझे थप्पड़ मारा- कंगना रनौत

हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुनी गईं कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी की घटना हुई है।

महिला जवान ने उनको थप्पड़ मारा

सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने उनको थप्पड़ मारा है और इस मामले को लेकर कंगना की ओर से पुलिस में शिकायत की गई है।ये घटना उस वक्त हुई जिस समय सिक्योरिटी चेक हो रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। घटना के बाद कंगना रनौत चंडीगढ एयरपोर्ट से रवाना हो गई।