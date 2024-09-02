Netflix की सीरीज IC 814 ने क्यों मचा दिया बवाल, आतंकियों के नाम भोला-शंकर?
IC 814 - द कंधार हाईजैक' वेब सीरीज के विवाद के बीच Netflix इंडिया की कंटेंट हेड को सरकार ने तलब किया है। इस सीरीज को लेकर विवाद हो गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूत्रों के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने Netflix इंडिया की प्रमुख मोनिका शेरगिल को समन जारी किया है। यह कदम तब उठाया गया जब सोशल मीडिया पर सैकड़ों यूजर्स ने वेब सीरीज के निर्माताओं पर हाईजैकर्स के नाम जानबूझकर "भोला" और "शंकर" रखने का आरोप लगाया। यह वेब सीरीज अनुराग सिन्हा और त्रिशांत श्रीवास्तव द्वारा बनाई गई है, जो फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण और पत्रकार श्रीनॉय चौधरी की किताब 'फ्लाइट इंटू फियर: द कैप्टन' से प्रेरित है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा और पंकज कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं।
वेब सीरीज 24 दिसंबर, 1999 को भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट 814 के हाईजैक पर बेस्ड
यह वेब सीरीज 24 दिसंबर, 1999 को भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट 814 के हाईजैक पर बेस्ड है। काठमांडू, नेपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद, पांच हाइजैकर्स ने जो यात्री बनकर फ्लाइट में सवार हुए थे, प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में, यह प्लेन अमृतसर, लाहौर और दुबई में उतरा, और अंत में इसे अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
उस समय, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बंधकों की रिहाई के बदले में भारतीय जेलों से तीन कुख्यात आतंकवादियों - मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर - को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार, तालिबान अधिकारियों ने हाइजैकर्स और छोड़े गए आतंकवादियों को पाकिस्तान पहुंचने में मदद की थी।
6 जनवरी, 2000 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार
6 जनवरी, 2000 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, हाइजैकर्स के नाम इब्राहीम अतर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काज़ी, मिस्री जहीर इब्राहीम और शाकिर थे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "IC-814 के हाइजैकर्स खतरनाक आतंकवादी थे, जिन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए नकली नाम रखे थे। मालवीय ने कहा कि अब लोग सोच रहे हैं कि हिंदुओं ने IC-814 का हाईजैक किया था।''