Modi 3.0 में कौन-कौन बना कैबिनेट मंत्री, किसे मिला राज्यमंत्री का दर्जा, किसने ली शपथ, पढ़िए पूरी खबर

मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह

मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में संपन्न हो गया। नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कैबिनेट के बाकी मंत्री भी शपथ लिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तथा बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। भारत में चीनी राजदूत Xu Feihong ने X पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई। आशा है कि चीन और भारत राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बनी सहमति का पालन करते हुए एक सुदृढ़ और स्थिर चीन-भारत संबंध का निर्माण जारी रखेंगे।

राजनाथ सिंह ने मंत्री के रूप में शपथ ली

BJP के नेता और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली हैं। वे 2014 से पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा ​​को 1,35,159 मतों से हराकर लगातार तीसरी बार लखनऊ सीट हासिल की हैं।

नितिन गडकरी ने ली केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ

भारतीय जनता पार्टी के नेता और नागपुर के सांसद नितिन गडकरी ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। गडकरी ने नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी को 1,37, 603 मतों के अंतर से हराया हैं।

अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री के रूप में ली शपथ



अमित शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया हैं।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई।

एस जयशंकर ने ली शपथ

BJP नेता एस जयशंकर ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

एचडी कुमारस्वामी ने मोदी कैबिनेट में ली मंत्री के रूप में शपथ

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वह जेडी(एस) के उन दो उम्मीदवारों में से एक थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। कुमारस्वामी ने मांड्या निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की।

जीतन राम मांझी ने लिया शपथ

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संस्थापक जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है।

असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने ली शपथ

वरिष्ठ भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल ने आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। असम के पूर्व सीएम ने इस लोकसभा चुनाव में डिब्रूगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है।

जेपी नड्डा ने मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली

भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 से भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे जेपी नड्डा भाजपा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। इससे पहले वे 2014-19 तक सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी थे।

अश्विनी वैष्णव ने ली शपथ

भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पिछले कार्यकाल में अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय था।

गिरिराज सिंह ने केंद्रीय मंत्री के रूप में ली शपथ

भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय से चुनाव जीतकर आए हैं। बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह ने हैट्रिक लगाया है। गिरिराज सिंह ने इस बार 81,480 वोटों से बंपर जीत हासिल की है। उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार अवधेश कुमार रॉय को हराया। अवधेश कुमार रॉय दूसरे नंबर पर रहे।

शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार ली केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ

भाजपा के दिग्गज नेता और चार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 वर्षीय भाजपा नेता को शपथ दिलाई। उन्होंने पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है।

गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव रंजन सिंह सहित इन मंत्रियों ने ली शपथ

मोदी सरकार 3.0 में रविवार को अब तक भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता अन्नपूर्णा देवी, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, प्रहलाद जोशी, भाजपा नेता डॉ. वीरेंद्र कुमार और जदयू नेता राजीव रंजन (ललन) सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं।

किरेन रिजिजू ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ

मोदी सरकार 3.0 में रविवार को भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। किरेन रिजिजू अरुणाचल से आते हैं। वह अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम सीट से सांसद हैं। इस लोकसभा चुनाव में एक लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। मोदी कैबिनेट में वह 2014 से बने हुए हैं और प्रधानमंत्री की 'Look East Policy' की एक मजबूत कड़ी माने जाते हैं।

पढ़िए लिस्ट

1. नरेंद्र मोदी

2. राजनाथ सिंह

3. अमित शाह

4. नितिन गडकरी

5. जेपी नड्डा

6. शिवराज सिंह

7. निर्मला सीतरमण

8. एस जयशंकर

9. मनोहर लाल खट्टर

10. एचडी कुमारस्वामी

11. पीयूष गोयल

12. धर्मेंद्र प्रधान

13. जीतनारम मांझी

14. राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

15. सर्वानंद सोनेवाल

16. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार

17. राम मोहन नायडू

18. प्रह्लाद जोशी

19. जुएल ओरांव

20. गिरिराज सिंह

21. अश्विनी वैष्णव

22. ज्योतिरादित्य सिंधिया

23. भूपेंद्र यादव

24. गजेंद्र सिंह शेखावत

25. अन्नपूर्णा देवी

26. किरण रिजिजू

27. हरदीप पुरी

28. मनसुख मांडविया

29. जी किशन रेड्डी

30. चिराग पासवान

31. सीआर पाटिल

मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी सहित इन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली> उनके अलावा भूपेंद्र यादव, भाजपा नेता जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई> मोदी 3.0 शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा नेता मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली।

पहली बार लोकसभा सदस्य बने पीयूष गोयल ने मोदी 3.0 कैबिनेट में ली शपथ

रविवार को पीयूष गोयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फिर से शामिल होने वाले चुनिंदा मंत्रियों में से एक बन गए। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले गोयल 2014 और 2019 दोनों में केंद्रीय मंत्री थे। 60 वर्षीय गोयल ने रविवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शपथ ली।

चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ

भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नवनिर्वाचित सांसद चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री पद की शपथ ली। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का राजनीतिक सफर काफी महत्वपूर्ण रहा है। वे 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। सितंबर 2020 से वे उद्योग संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से जीते। 2014 के चुनाव में चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुधांशु शेखर भास्कर को हराकर सीट जीती थी। पासवान ने 2019 के चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भूदेव चौधरी को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी।

जयंत चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल ने ली शपथ

शिवसेना नेता प्रतापराव गणपतराव जाधव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उनके अलावा RLD नेता जयंत चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल ने भी एनडीए सरकार में शपथ ली हैं।

TDP के राम मोहन नायडू ने मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्री के रूप में ली शपथ

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद राम मोहन नायडू किंजरापु ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। । आंध्र के श्रीकाकुलम लोकसभा क्षेत्र से टीडीपी सांसद मोदी कैबिनेट 3.0 में अब तक के सबसे युवा मंत्री हैं। टीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री येरन नायडू के बेटे राममोहन नायडू 36 साल के हैं। तीन बार के सांसद राम मोहन नायडू 2014 से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राम मोहन नायडू ने एनडीए गठबंधन में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनकर अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया हैउनके पिता येरन नायडू 1996 में 39 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। राम मोहन नायडू टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और निवर्तमान लोकसभा में पार्टी के नेता थे। सांसद के तौर पर उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए उन्हें 2020 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बीजेपी के सहयोगी दलों के इन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

बीजेपी के सहयोगी दलों में मंत्री पद की शपथ लेने वाले अन्य नेताओं में एलजेपी (रामविलास) के चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी शामिल रहे। कुमारस्वामी, मांझी, राजीव रंजन सिंह, राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने मंत्री के रूप में शपथ ली। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में तीसरी बार जीत दर्ज की है।

अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले शांतनु ठाकुर सहित इन नेताओं ने ली शपथ

मोदी 3.0 में भाजपा नेता अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। अनुप्रिया पटेल के अलावा, भाजपा नेता शांतनु ठाकुर, बी.एल. वर्मा, रामदास अठावले, शोभा करंदलाजे, पंकज चौधरी, एस.पी. सिंह बघेल, भाजपा नेता कृष्ण पाल और कीर्ति वर्धन सिंह ने एनडीए सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।

ओडिशा से भाजपा नेता जुएल ओरम ने ली शपथ

ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के नेता जुएल ओरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में रूप में शपथ ली। 63 वर्षीय ओरम ने इससे पहले मई 2014 से मई 2019 तक नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जनजातीय मामलों के प्रभारी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 2012 से 2014 तक भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, 2009 से 2011 तक ओडिशा राज्य पार्टी अध्यक्ष और 2006 से 2009 तक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पदों पर कार्य किया। 2024 के संसदीय चुनावों में ओरम को ओडिशा के सुंदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से बीजू जनता दल (बीजेडी) के उम्मीदवार और भारत के पूर्व हॉकी कप्तान दिलीप तिर्की के खिलाफ मैदान में उतारा गया था, जुएल ओरम 1,38,808 मतों के अंतर से सीट जीती। ओरम 1998 से 2019 के बीच पांच बार जीत चुके हैं।

इन मंत्रियों को दिलाई गई शपथ

मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा नेता संजय सेठ, सतीश चंद्र दुबे, भागीरथ चौधरी, डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर, भाजपा नेता कमलेश पासवान, अजय टम्टा, डॉ. एल. मुरुगन, वी सोमन्ना, निखिल खडसे, दुर्गा दास उइके, नित्यानंद राय, राजभूषण चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।

कैबिनेट मंत्री

1. नरेंद्र मोदी

2. राजनाथ सिंह

3. अमित शाह

4. नितिन गडकरी

5. जेपी नड्डा

6. शिवराज सिंह

7. निर्मला सीतरमण

8. एस जयशंकर

9. मनोहर लाल खट्टर

10. एचडी कुमारस्वामी

11. पीयूष गोयल

12. धर्मेंद्र प्रधान

13. जीतनारम मांझी

14. राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

15. सर्वानंद सोनेवाल

16. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार

17. राम मोहन नायडू

18. प्रह्लाद जोशी

19. जुएल ओरांव

20. गिरिराज सिंह

21. अश्विनी वैष्णव

22. ज्योतिरादित्य सिंधिया

23. भूपेंद्र यादव

24. गजेंद्र सिंह शेखावत

25. अन्नपूर्णा देवी

26. किरण रिजिजू

27. हरदीप पुरी

28. मनसुख मांडविया

29. जी किशन रेड्डी

30. चिराग पासवान

31. सीआर पाटिल

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

32. राव इंद्रजीत सिंह

33. जितेंद्र सिंह

34. अर्जुन राम मेघवाल

35. प्रतापराव गणपतराव जाधव

36. जयंत चौधरी

राज्य मंत्री

37. जितिन प्रसाद

38. श्रीपद यशो नाइक

39. पंकज चौधरी

40. कृष्णपाल गुर्जर

41. रामदास अठावले

42. रामनाथ ठाकुर

43. नित्यानंद राय

44. अनुप्रिया पटेल

45. वी सोमन्ना

46. चंद्रशेखर पेम्मासानी

47. एसपी सिंह बघेल

48. शोभा करांदलाजे

49. कीर्तिवर्धन सिंह

50. बीएल वर्मा

51. शांतनु ठाकुर

52. सुरेश गोपी

53. एल मुरगन

54. अजय टमटा

55. बंदी संजय

56. कमलेश पासवान

57. भागीरथ चौधरी

58. सतीश दुबे

59. संजय सेठ

60. रवनीत सिंह बिट्टू

61. दुर्गादास सुइके

62. रक्षा खडसे

63. सुकांता मजूमदार

64. सावित्री ठाकुर

65. तोखन साहू

66. राजभूषण चौधरी

67. श्रीपति वर्मा/ श्रीनिवास वर्मा नरसापुरम

68. हर्ष मल्होत्रा

69. नीमूबेन बमभानिया

70. मुरलीधर मोहोल

71. जॉर्ज कुरियन

72. पबित्रा मार्गेरिटा