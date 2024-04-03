Bible में किन-किन देशों का है जिक्र? क्या बाइबिल में भारत का नाम आया है?

अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या Bible में भारत का जिक्र आया है। बाइबिल में उस समय में वो कौन से देश थे जिनका जिक्र किया गया है। क्योंकि ये तथ्य काफी दिलचस्प है कि जब बाइबिल को संकलित किया गया उस समय भी लोग दुनिया के विभिन्न देशों और उनकी सभ्यता के बारे में जानते थे।

World of statistics की एक रिपोर्ट के अनुसार

बाइबिल में अर्मेनिया, सऊदी अरब, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, स्पेन, इथोपिया, फ्रांस, ग्रीस, भारत, ईरान, इराक, इज़रायल, इटली , जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, नॉर्थ मैसोडेनिया, माल्टा, सीरिया, सूडान, साऊथ सूडान, तुर्किये का जिक्र किया गया है।बाइबिल में सबसे ज्यादा जिक्र इजरायल और फिलिस्तीन का किया गया है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि भारत के बारे में भी बाइबिल में जिक्र किया गया है। दुनिया भर में 2 अरब से अधिक ईसाई न्यू टेस्टामेंट यानी बाइबिल के दूसरे हिस्से पर विश्वास करते हैं। यह लेखन के सबसे प्रभावशाली हिस्सों में से एक है जो अब तक अस्तित्व में है। इसलिए, बाइबिल के बारे में की गई हर नई खोज में कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आने की संभावना होती है।

ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंस

ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंस के एक शोधकर्ता ग्रिगोरी केसल ने यही महसूस किया होगा जब उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के 1,750 साल पुराने अनुवाद का पता लगाया. यह सबसे पुराना अनुवाद है जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है।