मखाने खाने का क्या है सही तरीका?

Lotus seed &fox seed benefits : मखाना जिसे लोट्स या फिर फॉक्स सीड भी कहते हैं, व्रत के समय सबसे ज्यादा खाए जाने वाला सूखा मेवा है, क्योंकि इससे इंस्टैंट एनर्जी मिलती है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। कुछ लोग इसे नार्मल खाते हैं, तो कुछ इसे घी में भूनकर खाते हैं। लेकिन कौन सा तरीका ज्यादा हैल्दी है इसको लेकर मन में सवाल जरूर रहता है

घी में भूनकर खाएं

1- इसमें कोई संदेह नहीं है कि घी में भुना हुआ मखाना एक शानदार और सेहतमंद नाश्ता है, घी में मखाना भूनने से इसका स्वाद बहुत बढ़िया और मक्खन जैसा हो जाता है । आप इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं।

हैल्दी ब्रेकफास्ट है

2- घी स्वस्थ वसा का एक स्रोत है, और इसमें विटामिन ए, डी, ई और के जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जब मखाना को घी में भूना जाता है, तो यह बीजों के पोषण मूल्य को बढ़ाता है और एक संतुलित और पौष्टिक नाश्ता प्रदान करता है।

तनाव करता है कम घी अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है, और जब इसे मखाने के साथ मिलाया जाता है, तो यह शरीर को मुक्त कणों और ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकता है।