scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतवंदे भारत यात्रा के यात्रियों को खाने में मिला 'कॉकरोच'

वंदे भारत यात्रा के यात्रियों को खाने में मिला 'कॉकरोच'

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने एक दम्पति से माफी मांगी है, जिन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस में भोपाल से आगरा की यात्रा के दौरान परोसे गए भोजन में 'कॉकरोच' मिला था।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 20, 2024 15:22 IST
यात्रियों को खाने में मिला 'कॉकरोच'
यात्रियों को खाने में मिला 'कॉकरोच'

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने एक दम्पति से माफी मांगी है, जिन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस में भोपाल से आगरा की यात्रा के दौरान परोसे गए भोजन में 'कॉकरोच' मिला था।

Also Read: हवाई जहाज़ में सवार यात्री को मिला खाने में मेटल का ब्लेड, प्रशासन ने की कार्रवाई:

advertisement

नाराजगी भरी शिकायत

x user विदित वार्ष्णेय ने नाराजगी भरी शिकायत पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि उनके चाचा और चाची को वंदे भारत एक्सप्रेस में खाना परोसा गया था, जिसमें उन्हें 'कॉकरोच' मिला। विदित ने अपनी पोस्ट में लिखा, "18-06-24 को मेरे चाचा और चाची वंदे भारत में भोपाल से आगरा जा रहे थे। उन्हें @IRCTCofficial से खाने में 'कॉकरोच' मिला। कृपया विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा न हो।

Also Watch: बाहर के खाने में निकल रहे हैं जानवर, सोच समझकर खाना

वंदे भारत एक्सप्रेस

इस घटना ने एक बार फिर रेलवे में परोसे जाने वाले खाने के सुरक्षा मानकों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। फरवरी में, एक व्यक्ति ने इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान उसे परोसे गए खाने में एक मरा हुआ कॉकरोच मिला था, जिससे वह आहत हो गया था। जनवरी में भी, नई दिल्ली से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक यात्री ने आरोप लगाया था कि यात्रा के दौरान उसे और अन्य लोगों को बासी भोजन परोसा गया था।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 20, 2024